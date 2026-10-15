مقتل 5 مسلحين إثر عملية أمنية في جنوب غرب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل خمسة مسلحين إثر عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "واشوك" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي باكستان.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس - بأن قوات الأمن شنت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين.

وأضافت الإدارة أن القوات الأمنية تمكنت خلال العملية من تدمير مخبأ للمسلحين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات كانت بحوزة المسلحين القتلى.. مشيرة إلى أنه تم شن عمليات تمشيط في المنطقة من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".