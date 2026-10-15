تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع و453 شاحنة و64 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم /الخميس/ أن حركة الواردات شملت سفينيتن و8000 طن بضائع و348 شاحنة و38 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و2000 طن بضائع و105 شاحنات و16 سيارة حيث غادر ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى دليلة،و امل والحرية ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، وآيلة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 961 راكبا بموانيها.