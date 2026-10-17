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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"معلومات الوزراء" : مصر تواصل جهودها لمكافحة الفقر.. 742.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة ( 2025 - 2026)

مكافحة الفقر
مكافحة الفقر
أ ش أ

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من خلال مجموعة من الإنفوجرافات التي نشرها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الموافق 17 أكتوبر من كل عام، أبرز جهود الدولة المصرية في مكافحة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، وذلك استنادًا إلى بيانات الأمم المتحدة ومجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح المركز، أن إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي ( 2025 - 2026) بلغ نحو 742.6 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 16.8%، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى استفادة نحو 18 مليون مواطن من المبادرة، من خلال تنفيذ 23 ألف مشروع في 20 محافظة، مع تخصيص 68% من المرحلة الأولى لمحافظات الصعيد.

وفي سياق متصل.. أبرز المركز دور برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة"، في تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب إجراءات دعم أصحاب المعاشات، ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من آثار الأعباء الاقتصادية.

كما تناولت الإنفوجرافات جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية وتحسين ظروف السكن، باعتبار ذلك أحد محاور معالجة الفقر متعدد الأبعاد، فضلًا عن الاستثمار في تنمية الإنسان من خلال تطوير التعليم الرقمي، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في توسيع فرص التعلم والتمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وأكدت الإنفوجرافات، أن جهود مكافحة الفقر تتجاوز تقديم المساعدات النقدية لتشمل تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتعزيز فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة؛ بما يدعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الإنفوجرافات اليوم العالمي للقضاء على الفقر

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