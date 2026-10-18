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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختتام فعاليات الدورة الكروبة لإحياء ذكرى شهداء لقمة العيش ببحر البقر

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مراكز الشباب تؤدي دورًا مهمًا في بناء شخصية النشء والشباب وتنمية قدراتهم من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والوطنية التي تسهم في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز روح المشاركة الإيجابية مشيرًا إلى أهمية تنوع الفعاليات المقدمة لتلبية اهتمامات الشباب واكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن مركز شباب بحر البقر شهد ختام الدورة الكروية التي أقيمت إحياءً لذكرى شهداء لقمة العيش بمنطقة قصاصين الوادي بمشاركة ١٦ فريقًا حيث جمعت المباراة النهائية بين فريق الملاعبية بمركز القنطرة بمحافظة الإسماعيلية وفريق أصدقاء شوكو بمدينة منشأة أبو عمر وانتهت بفوز فريق أصدقاء شوكو بأربعة أهداف مقابل هدف ليتوج بلقب البطولة في أجواء رياضية عكست روح المنافسة والالتزام والاحترام بين الفرق المشاركة.

وأضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة أن مركز شباب الشمس التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان نظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد بمشاركة أعضاء المركز ورواده وتضمنت الفعاليات تقديم الأناشيد والأغاني الوطنية بأصوات المواهب الواعدة من أبناء المركز إلى جانب توزيع البالونات والأعلام المصرية على الأطفال ورسم علم مصر على وجوههم فضلًا عن استلام أبحاث مسابقة نصر أكتوبر المجيد تفعيلًا لنشاط المكتبة وتعزيزًا للوعي الوطني لدى النشء.

وأشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية بمركز شباب مشتول السوق ضمن أنشطة الشهر الثاني للحملة عن الأحزاب السياسية والعمل الحزبي بهدف نشر الوعي السياسي بين النشء والشباب وتعزيز قدرتهم على فهم القضايا السياسية والمجتمعية وترسيخ ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة من خلال لقاءات وندوات توعوية تتناول مفهوم التعددية السياسية ودور الأحزاب في الحياة الديمقراطية وآليات العمل الحزبي ومشاركة الشباب في الحياة السياسية.

الشرقية محافظ الشرقية بناء شخصية النشء الأنشطة الرياضية المشاركة الإيجابية

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