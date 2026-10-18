أحمد ربيع يعلن إصابته بكسر في الأنف بعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

أ ش أ

أعلن أحمد ربيع، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابته بكسر في الأنف، عقب مشاركته في مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

ونشر أحمد ربيع صورة لإصابته عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله على كل حال.. كسر في الأنف.. وقدر الله وما شاء فعل".

وتعرض ربيع للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام مضيفه الجيش الرواندي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة، ظهر اليوم الأحد، قادمة من رواندا، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.