بداية متواضعة لـ جونزالو جارسيا مع فولهام في البريميرليج

سلطت الإعلامية ريهام حمدي الضوء على الانطلاقة المتواضعة التي يمر بها اللاعب الإسباني جونزالو جارسيا رفقة نادي فولهام الإنجليزي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) خلال هذا الموسم.

ونشرت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بداية متواضعة لجونزالو جارسيا مع فولهام في البريميرليج هذا الموسم

افتتح جارسيا أهدافه مع فولهام بهدف في شباك تشيلسي مطلع الموسم، إلا أن وسائل الإعلام ومحللي الدوري الإنجليزي وصفوا بدايته بالمتواضعة نسبياً في ظل محاولاته المستمرة للتأقلم مع نسق وسرعة البريميرليج وإثبات قدراته الهجومية مع فريقه الجديد