بشير عبد الفتاح: الدور الدبلوماسي مهم والوساطة تحقن الدماء في المنطقة

أكد الباحث بشير عبد الفتاح أهمية الدور الدبلوماسي والوساطة في احتواء التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية تسهم في تجنب التصعيد وحقن الدماء في المنطقة.

وأوضح بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «السادسة» المذاع عبر قناة الحياة، أن دور مصر في المملكة العربية السعودية ذو طبيعة دفاعية وليس هجومية.

وشدد الباحث على أهمية التمييز بين التحركات الدفاعية والهجومية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أهمية المسار الدبلوماسي والوساطة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، بما يسهم في احتواء التوترات والحفاظ على الاستقرار.