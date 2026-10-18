قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد.. وتسوية أزمات المنطقة دون مصر ستكون منقوصة
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية لتعزيز الأمن القومي
أحمد حسن يكشف تفاصيل فوز الأهلي على الزمالك في دوري الشباب والناشئين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية وخفض التصعيد
فرنسا .. اعتقال 2397 شخصا وإصابة 997 عنصر أمن نتيجة أعمال العنف
ماكرون: تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تفاقم مخاوف الفرنسيين بشأن تكاليف المعيشة وأسعار الوقود
انقطاع المياه عن مناطق واسعة بالفيوم بسبب كسر مفاجئ بمحطة العزب الجديدة
الخارجية: الحلول العسكرية لن تنهي الأزمة.. والتنسيق مع الرياض مستمر لاحتواء التصعيد
سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري الآن
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد
عمرو أديب يكشف عن موعد التصويت على تفويض الرئيس بإرسال قوات إلى السعودية
مارك توث: خلافات بين واشنطن وطهران حول ترتيبات المفاوضات والملف النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشير عبد الفتاح: الدور الدبلوماسي مهم والوساطة تحقن الدماء في المنطقة

بشير عبدالفتاح
بشير عبدالفتاح
عادل نصار

أكد الباحث بشير عبد الفتاح أهمية الدور الدبلوماسي والوساطة في احتواء التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية تسهم في تجنب التصعيد وحقن الدماء في المنطقة.

وأوضح بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «السادسة» المذاع عبر قناة الحياة، أن دور مصر في المملكة العربية السعودية ذو طبيعة دفاعية وليس هجومية.

وشدد الباحث على أهمية التمييز بين التحركات الدفاعية والهجومية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أهمية المسار الدبلوماسي والوساطة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، بما يسهم في احتواء التوترات والحفاظ على الاستقرار.

بشير عبدالفتاح السعودية المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

ترشيحاتنا

المصري

قائمة المصري لمواجهة أبوقير بالدوري

الدوري الإيطالي

ميلان يحقق فوزا مثيرا على أتالانتا 3-2 في الدوري الإيطالي

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

المزيد