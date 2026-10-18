تحالف التراث الثقافي الآسيوي يضم مصر كدولة شريكة وكازاخستان كدولة مراقبة

وافق مجلس تحالف التراث الثقافي في آسيا، اليوم الأحد، على انضمام مصر كدولة شريكة وكازاخستان كدولة مراقبة في اجتماعه الرابع المنعقد في هانجتشو بمقاطعة تشيجيانج بشرق الصين، مما يرفع الإجمالي الكلي للدول الأعضاء والدول الشريكة والدول المراقبة إلى 26 دولة.

ووفقا للاجتماع، حقق التحالف على مدار العام الماضي تعاوناً مثمراً وتدفقاً مستمراً من النتائج الملموسة، وحقق قفزة رئيسية نحو أن يصبح منظمة حكومية دولية ذات طابع مؤسسي ومعياري، وفقا للنشرة الإنجليزية لوكالة شينخوا الصينية.

ومن خلال التوافق الإقليمي والبحث المشترك، حول التحالف التعاون العملي إلى نتائج ملموسة. كما عزز تنمية المواهب الشابة في مجال حماية التراث الثقافي، ممتلئاً بضخ طاقة وحيوية جديدتين في التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارات الآسيوية.

وقال المشاركون في الاجتماع إنه ينبغي للتحالف بناء الزخم لبناء القدرات، وتحسين فعالية التعاون، وتحفيز الابتكار، مع توسيع نطاق وعمق التعاون. وقالوا إنه ينبغي للتحالف أن يصبح قوة مهمة في تعزيز توريث الحضارات وتطويرها.

تأسس التحالف في عام 2023، وهو ملتزم بتنفيذ المبادرة الآسيوية للحفاظ على التراث الثقافي.