بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الاثنين/ على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 35.28 نقطة بما نسبته 0.42%؛ ليصل إلى مستوى 8406.78 نقطة، إذ جرى تداول نحو 274 مليون سهم عبر 23 ألفا و699 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 68.9 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 67.79 نقطة بما نسبته 0.80% ليصل إلى مستوى 8418.72 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 138 مليون سهم من خلال 12 ألفا و995 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 24.3 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 30.20 نقطة بما نسبته 0.34% ليصل إلى مستوى 8840.52 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 136 مليون سهم عبر 10 آلاف و704 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 44.5 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 194.01 نقطة بما نسبته 2.05% ليصل إلى مستوى 9261.04 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 114 مليون سهم عبر 9461 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 19.8 مليون دينار كويتي.