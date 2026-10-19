ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق

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ارتفع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم / الاثنين / مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 71 مليار جنيه لتبلغ مستوى 3.963 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 84.5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سندات وأذون وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 8.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 51098.83 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.49% ليبلغ 17522.92 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، الذي زاد بنحو 1.27% ليبلغ مستوى 23487.35 نقطة.