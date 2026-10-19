أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7190 جنيها

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين مع استمرار متابعة تحركات المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار وحفظ قيمة الأموال في ظل المتغيرات الاقتصادية، وتتنوع اهتمامات المشترين بين اقتناء المشغولات الذهبية للزينة وشراء السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار.

أسعار الذهب اليوم

وحافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على المكاسب التي حققتها خلال اليومين الماضيين وسط ترقب لتحركات البيع والشراء بمختلف الأعيرة، ويأتي عيار 21 في مقدمة الأعيرة الأكثر متابعة وتداولا داخل محال الصاغة نظرا إلى استخدامه الواسع في صناعة المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة وفقا للأسعار المعلنة المستويات التالية.

عيار 24 للبيع 7190 جنيها وللشراء 7130 جنيها.

عيار 21 للبيع 6290 جنيها وللشراء 6240 جنيها.

عيار 18 للبيع 5390 جنيها وللشراء 5350 جنيها.

عيار 14 للبيع 4195 جنيها وللشراء 4160 جنيها.

الجنيه الذهب للبيع 50320 جنيها وللشراء 49920 جنيها.

الأونصة بالجنيه المصري للبيع 223590 جنيها وللشراء 221810 جنيها.

الأونصة بالدولار 4159.73 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

يحظى سعر الذهب عيار 21 بمتابعة واسعة من جانب المواطنين نظرا إلى مكانته في سوق المشغولات الذهبية المصرية وانتشاره في شراء الشبكة والهدايا والحلي، كما يعتمد عليه كثير من المستهلكين في تقييم اتجاهات السوق ومقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

وتتأثر حركة سعر عيار 21 بالتغيرات التي يشهدها السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة الأسعار بصورة مستمرة لرصد التغيرات التي قد تؤثر في تكلفة الشراء أو قيمة الذهب عند إعادة البيع.

الذهب عيار 24 و18 و14

يمثل الذهب عيار 24 أحد الخيارات التي يفضلها الراغبون في الادخار والاستثمار نظرا إلى ارتفاع درجة نقائه ودخوله في تصنيع السبائك الذهبية التي تستخدم على نطاق واسع لحفظ قيمة الأموال.

أما عيار 18 فيحظى باهتمام الباحثين عن المشغولات ذات التصميمات العصرية والمتنوعة إذ يتيح استخدامه إنتاج قطع ذهبية بأشكال مختلفة تناسب الأذواق المتعددة.

ويعد عيار 14 بديلا متاحا للمستهلكين الذين يبحثون عن مشغولات ذهبية بتكلفة أقل نسبيا مقارنة بالأعيرة الأعلى من حيث النقاء، ويتحدد اختيار العيار المناسب وفقا للغرض من الشراء والميزانية المتاحة ودرجة النقاء والوزن والتصميم.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

يعد الجنيه الذهب من الخيارات التي يتابعها المهتمون بالادخار نظرا إلى ارتباط قيمته بسعر الذهب الخام وإمكانية استخدامه في الاحتفاظ بالمدخرات على المدى الطويل.

ويتأثر سعر الجنيه الذهب بالتغيرات التي تطرأ على سعر جرام الذهب عيار 21 إلى جانب الفروق السعرية وتكاليف التداول التي قد تختلف من تاجر إلى آخر، ولهذا ينصح بمراجعة سعر البيع والشراء قبل إتمام المعاملة والتأكد من إجمالي التكلفة وشروط إعادة البيع.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعكس الأسعار المعلنة قيمة الذهب قبل إضافة المصنعية والدمغة والتكاليف الأخرى التي قد ترتبط بشراء المشغولات الذهبية، ولذلك فإن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك داخل محل الصاغة قد يختلف عن السعر المعلن للجرام.

وتتفاوت قيمة المصنعية وفقا لنوع المشغولات وتصميمها ودقة تصنيعها والشركة المنتجة لها وسياسة التسعير لدى كل محل، وقد تختلف التكلفة الإجمالية لقطعتين من العيار نفسه حتى مع تساوي الوزن بسبب اختلاف التصميم وقيمة المصنعية.

وينصح المقبلون على شراء الذهب بمقارنة السعر النهائي لدى أكثر من محل صاغة والاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة بصورة منفصلة قبل إتمام عملية الشراء مع الاحتفاظ بفاتورة موضح بها العيار والوزن والأسعار والتكاليف.

أسعار الذهب اليوم

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدد من العوامل الاقتصادية التي تحدد اتجاهات البيع والشراء، ويأتي في مقدمتها السعر العالمي للأونصة الذي يعكس حركة المعدن الأصفر في الأسواق الدولية.

كما يلعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري دورا مهما في تحديد تكلفة الذهب محليا إلى جانب مستويات العرض والطلب وحجم الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

وتؤثر كذلك توقعات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والتطورات الاقتصادية العالمية في توجهات المستثمرين نحو الذهب باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها البعض للتحوط من التقلبات.

وفي ضوء هذه العوامل يظل رصد أسعار الذهب اليوم في مصر ومقارنة أسعار البيع والشراء خطوة مهمة للمستهلكين قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع مع ضرورة الانتباه إلى أن الأسعار قابلة للتغير خلال التعاملات وأن التكلفة النهائية للمشغولات تختلف بحسب المصنعية والرسوم المقررة.