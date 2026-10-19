ممثل بوتين يبحث مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات المصرية الروسية

قالت السفارة الروسية لدى القاهرة إن مكسيم أوريشكين ، نائب رئيس الديوان الرئاسي الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون المالي والاقتصادي مع دول البريكس أجرى زيارة إلى مصر التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كما عقد لقاءً مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وأضافت السفارة الروسية بالقاهرة في بيان لها، أن الطرفان ناقشا خلال المحادثات قضايا راهنة تتعلق بالتعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار، وسياق قمة روسيا - أفريقيا الثالثة، المقرر عقدها في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر.

وفي نفس السياق، أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعها بروسيا، والحرص المشترك على مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

ورحب الوزير عبد العاطي بالمسؤول الروسي في زيارته الأولى إلى مصر، مؤكداً أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الوطيدة ومتعددة الأبعاد بين البلدين، بما يدعم مصالحهما المشتركة على الصعيدين الثنائي والدولي.