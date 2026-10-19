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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«وعي الفتاة استثمار في مستقبل الأسرة».. ندوة توعوية لإدارة إعلام الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم "الاثنين"، ندوة توعوية  بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، بمشاركة عدد من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والأخصائيين، وبحضور ريهام البرنس، مدير إدارة المدرسة.

وصرح جريس شنودة، الإعلامي بمجمع إعلام الوادي الجديد، بأن الندوة تأتي انطلاقًا من الدور التوعوي للهيئة العامة للاستعلامات، وحرص قطاع الإعلام الداخلي على دعم قضايا الفتاة المصرية وتنمية وعيها باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن اللقاء يستهدف تعزيز قدرات الطالبات على التفكير الواعي وإعدادهن للمشاركة الإيجابية والفاعلة في بناء الوطن.

من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء محمد عيد، الأستاذ بكلية التربية جامعة الوادي الجديد، أن بناء وعي الفتاة يمثل ركيزة أساسية في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، مشيرة إلى أهمية تنمية شخصية الفتاة وتعزيز ثقتها بنفسها وقدرتها على التعامل الواعي مع التحديات الحياتية.

كما استخدمت أسلوبي العصف الذهني ومجموعات العمل في إدارة المناقشات، بما أتاح للطالبات فرصة التفاعل وتبادل الآراء والأفكار، وأسهم في تنمية مهارات التفكير الإيجابي والعمل الجماعي، وتعزيز قدرتهن على المشاركة الفعالة في مناقشة القضايا المرتبطة بحياتهن ومستقبلهن.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضية السكانية، برعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة وتوجيهات اللواء د تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى

أعد وأدار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمجمع الإعلام، تحت إشراف أزهار عبدالعزيز مدير عام إعلام وسط الصعيد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه اعلاميه

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