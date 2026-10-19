غيبوبة كاملة لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضها للغرق داخل نادي بالقاهرة الجديدة

تعرضت الفتاة إسراء محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحادث غرق مأساوي داخل حمام السباحة بنادي في منطقة القاهرة الجديدة، أثناء تلقيها تدريبًا خاصًا على السباحة، ما أسفر عن دخولها في غيبوبة كاملة.

غيبوبة كاملة لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

وترقد إسراء محمد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الجوي التخصصي في القاهرة الجديدة، حيث تخضع للرعاية الطبية اللازمة، في محاولة لإنقاذ حياتها ومتابعة حالتها الصحية بعد الحادث.

وفي سياق متصل، وجهت أسرة الفتاة اتهامات لمدرب السباحة بالإهمال والتقصير في متابعة إسراء وتأمين سلامتها خلال التدريب، معتبرة أن عدم توفير الرعاية والمتابعة اللازمة ساهم في وقوع الحادث.

وتنتظر أسرة الفتاة تطورات حالتها الصحية، وسط حالة من القلق والترقب بشأن إمكانية تحسن وضعها، فيما تظل ملابسات الواقعة ومسؤوليات الأطراف المعنية بحاجة إلى التحقق من خلال الجهات المختصة.