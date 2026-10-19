أحمد موسى: ما حدث في 2011 فوضى وخراب ودمار لمصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم التذكير للشعب المصري بما حدث من فوضي وخراب في 2011..

وتابع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يطلب منا أن نفتكر هذه الفترة والبلد كانت هتسقط لو فضل الله والقوات المسلحة انتشلوا البلد من السقوط.. ما حدث في 2011 فوضى وخراب ودمار لمصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن “الرئيس السيسي أكد أن خسائر مصر في 2011 وصلت إلى 450 مليار دولار.. الرئيس السيسي رجل صادق ومخلص للوطن وللشعب المصري.. وما فعله لن يحدث وانا راجل عصر عهد عبدالناصر والسادات ومباراك والسيسي لم يتغير وعايز يعمل كل حاجة لمصر”.