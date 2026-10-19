ترامب: نوجه ضربات قاسية للغاية لإيران اقتصاديا وعسكريا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين بأن واشنطن توجه ضربات قاسية للغاية لإيران اقتصاديا وعسكريا، مؤكدا أن روسيا لم تفعل شيئا في إيران بحسب ما رصدناه وأعتقد أن ذلك أمر إيجابي للغاية.

وأضاف الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض مع روسيا بشأن إيران وأوكرانيا والرهائن والديزل، لافتا إلى أنه كان على الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أن يوقف الحرب وآن الأوان لأن يتفاوض شخص باسم أوكرانيا.

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح عقد لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، خلال الشهر المقبل، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين روس طرحوا الفكرة على بكين، فيما أشار الجانب الصيني إلى عدم اعتراضه على عقد اللقاء، شريطة موافقة ترامب.