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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«هدية جديدة لأهالي بسيون».. افتتاح محطتي الصرف الصحي بكفر الحمام وبار الحمام

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، محطتي رفع الصرف الصحي بقريتي كفر الحمام وبار الحمام بمركز بسيون، بتكلفة إجمالية تبلغ 133 مليون جنيه، لخدمة نحو 14 ألف مواطن، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيدها القومي الـ228، واستمرارًا لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالقرى.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان القطان رئيس مركز ومدينة بسيون، والدكتور محمود عبدالرحمن سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وعقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر الحمام، التي تبلغ طاقتها التصميمية 8330 مترًا مكعبًا يوميًا، وتخدم 7382 نسمة، من خلال شبكات بطول 12.2 كم، وتضم 4 طلمبات غاطسة، وأنظمة تشغيل ومراقبة وتحكم آلي، ومحولين كهربائيين ومولدًا للكهرباء، إلى جانب أنظمة الإنذار والحماية والمباني الإدارية والخدمية.

رفع كفاءة الخدمات 

وانتقل محافظ الغربية إلى محطة رفع الصرف الصحي بقرية بار الحمام، واستمع إلى شرح حول مكوناتها وتجهيزاتها الفنية، حيث تبلغ طاقتها التصميمية 3680 مترًا مكعبًا يوميًا، وتخدم 6586 نسمة، من خلال شبكات بطول 6.8 كم، وتضم 3 طلمبات غاطسة، وأنظمة تشغيل وتحكم آلي، ومعدات كهربائية ومولدًا احتياطيًا، بما يدعم كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.

تحسين خدمات المواطنين 

وتأتي المحطتان ضمن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة والقائم على النتائج (SRSSP)، الممول من البنك الدولي وبنك الاستثمار الآسيوي بالشراكة مع الحكومة المصرية، حيث يتم توجيه مياه الصرف الصحي إلى محطة معالجة جناح، بما يسهم في استكمال منظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي القريتين.

فتح الخدمات 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن افتتاح محطتي رفع الصرف الصحي بمركز بسيون يمثل خطوة مهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا، وتلبية احتياجاتهم من خدمات البنية التحتية.

وأشار إلى أن المحافظة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تنفيذ مشروعات خدمية مستدامة تحقق نقلة ملموسة في مستوى المعيشة وتواكب تطلعات المواطنين في مختلف قرى الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات المواطنين

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