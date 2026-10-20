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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
البهى عمرو

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن العاصمة الأوكرانية تشهد حالة تأهب جوي مع دوي صافرات الإنذار، عقب انتهاء حالة التأهب المرتبطة بصواريخ باليستية، وسط رصد طائرات مسيّرة روسية من طراز «جيران-5» بمحركات نفاثة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هجومًا روسيًا استهدف الطريق السريع الرابط بين أوديسا وكييف قرب بلدة تشابلينكا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإخلاء وإزالة آثار الضربة، مع إغلاق جزئي للطريق.

وأوضح مناف أن الهجمات الروسية امتدت إلى مقاطعتي فولين ولفيف، بالتزامن مع رصد صاروخ "خ-101" شمال كييف باتجاه جيتومير وخميلنيتسكي، مشيرًا إلى أن ضربات الليلة الماضية استهدفت البنية التحتية للطاقة ومراكز لوجستية، بينما تعرضت منشآت شركة "إيبيسنتر" لهجوم جديد في مقاطعة ريفني.

كييف القاهرة الإخبارية الهجمات الروسية روسيا أوكرانيا

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