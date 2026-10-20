المفتي: منتدى مصر قراءة موضوعية وأمينة للواقع وكشف حساب بصورة صادقة

أكد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد،خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لقراءة الواقع بموضوعية وأمانة، وإجراء كشف حساب يتسم بالصدق والشفافية، بما يسهم في تقييم الأوضاع بصورة واقعية.

وأوضح أن التعامل مع الواقع يتطلب طرحًا موضوعيًا وصادقًا، يستند إلى الأمانة في عرض الحقائق، بما يساعد على فهم التحديات القائمة ومناقشة مختلف القضايا بوضوح ومسؤولية.

وأشار إلى أهمية الحوار وتبادل الرؤى في مثل هذه الفعاليات، بما يتيح مساحة لعرض الأفكار ومناقشة القضايا المختلفة، والوصول إلى قراءة أكثر دقة للواقع.

ويأتي ذلك في إطار فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يشهد مشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات العامة لمناقشة القضايا المطروحة وتبادل وجهات النظر بشأنها.