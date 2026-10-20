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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمنهور تعقد فعاليات اليوم الرياضي المجمع لكليات النوبارية بمشاركة ذوي الهمم

اليوم الرياضي المجمع لكليات النوبارية
اليوم الرياضي المجمع لكليات النوبارية
ساندي رضا

نظمت كليات قطاع النوبارية بجامعة دمنهور (الحاسبات والمعلومات، التربية النوعية، الفنون التطبيقية) فعاليات اليوم الرياضي المجمع، بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وطلاب القطاع، ومشاركة مميزة لطلاب من ذوي الهمم من الصم والبكم، في مشهد إنساني يجسد قيم الدمج والمساواة التي تتبناها الجامعة، في إطار جهود جامعة دمنهور المستمرة لتعزيز دمج وتمكين الطلاب ذوي الهمم وتفعيل منظومة الأنشطة الطلابية بمختلف القطاعات، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أقيمت الفعاليات تحت إشراف الدكتور  عمرو أبو هاني قائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة راندا حلمي - قائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتور حازم قطري قائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، وإشراف وتنفيذ ميداني للإدارة العامة لرعاية الطلاب بقيادة الدكتور محمود عشري، والأستاذ محمود العبد مدير إدارة النشاط الرياضي، وتنوعت المنافسات بين كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج، وسط أجواء تنافسية سادتها روح المحبة والود.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة دمنهور تولي اهتماما بالغا بالأنشطة الرياضية باعتبارها محورا أساسيا في بناء الشخصية المتكاملة للطالب، مشيرا إلى أن مشاركة أبناء الجامعة من ذوي الهمم في فعاليات اليوم الرياضي تأتي ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الجامعة نحو تحقيق الدمج المجتمعي الكامل.

ومن جانبه، صرح الأستاذ الدكتور  عمرو أبو هاني، أن مشاركة كلية الحاسبات والمعلومات في اليوم الرياضي لقطاع النوبارية تأتي انطلاقا من حرص الكلية على بناء بيئة جامعية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي والتكنولوجي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب البدنية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في فريق واحد تعزز من روح الانتماء وتكسر الحواجز داخل المجتمع الجامعي، وتساهم في تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل.

فيما أكدت الدكتورة راندا حلمي حرص كلية التربية النوعية على تنظيم الفعاليات الرياضية والفنية بشكل دوري إيمانا منها بأن بناء الطالب لا يكتمل إلا بتكامل الجوانب الأكاديمية والبدنية والإبداعية، مشيرة إلى إن اليوم الرياضي يمثل مساحة حقيقية لاكتشاف المواهب وصقلها وتعزيز روح التعاون بين الطلاب وأساتذتهم، معربة عن بالغ سعادتها   بمشاركة أبناء الكلية من ذوي الهمم من الصم والبكم، والتي تأتي تأكيدا على أن رسالة الكلية التربوية تشمل الجميع دون استثناء، وأن كلية التربية النوعية ستظل حاضنة لكل الطاقات المبدعة ومؤمنة بأن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر لا الجسد.

واختتمت فعاليات اليوم الرياضي بإعلان النتائج التي أسفرت عن فوز كلية الحاسبات والمعلومات في مجالات المشاركة، وتم تكريم الطلاب المشاركين وتوزيع الجوائز والميداليات التقديرية على الفرق الفائزة، والتقاط الصور التذكارية التي وثقت روح التلاحم والترابط بين جميع منتسبي قطاع النوبارية بجامعة دمنهور.

لحاسبات والمعلومات التربية النوعية الفنون التطبيقية

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