تعلم الهيروغليفية.. مكتبة الإسكندرية تطلق دورات لتعليم لغات مصر القديمة

تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق دورتين تدريبيتين لتعليم الخطين الهيروغليفي والهيراطيقي، من خلال مركز دراسات الخطوط التابع لقطاع البحث الأكاديمي، وذلك في إطار جهودها لنشر المعرفة بالحضارة المصرية القديمة وإتاحة الفرصة أمام الشباب والكبار والمهتمين بالآثار للتعرف على أنظمة الكتابة التي استخدمها المصريون القدماء.

وتنطلق الدورتان يوم 26 أكتوبر الجاري، وتستمران حتى 3 ديسمبر 2026، على مدار يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، بواقع مستويين تمهيديين لتعليم الخطوط المصرية القديمة.

وتنظم المكتبة دورة «تعلم معنا الهيروغليفية» للمستوى الأول، تحت إشراف الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية مساءً.

وتركز الدورة على القواعد الأساسية للغة المصرية القديمة، وتدريب المشاركين على قراءة أسماء الملوك والنبلاء، إلى جانب التعرف على النصوص المسجلة على جدران المعابد والمقابر والتوابيت واللوحات الجنائزية والتذكارية.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين أساسيات تساعدهم على فهم الكتابات المصرية القديمة والتعرف على طبيعة النصوص التي تركها المصريون القدماء على الآثار المختلفة.

كما تتضمن البرامج دورة المستوى الأول لتعليم الخط الهيراطيقي، التي يقدمها الدكتور محمد حسن إسماعيل، الحاصل على الدكتوراه في الآثار المصرية، وذلك من الساعة الثالثة عصرًا حتى الخامسة مساءً.

وتتناول الدورة التدريب على قراءة النصوص الهيراطيقية وتحليلها، باعتبار هذا الخط أحد أبرز أنظمة الكتابة التي استخدمها المصريون القدماء في تدوين النصوص اليومية والإدارية والأدبية.

ويشمل البرنامج دراسة التطور الكتابي لعلامات الخط الهيراطيقي عبر العصور المختلفة، مع مراعاة اختلاف مصادر النصوص وطبيعتها، والتطبيق العملي على نماذج مختارة من البرديات وشقفات الفخار أو الحجر المعروفة باسم «الأوستراكا».

ويأتي تنظيم الدورتين امتدادًا لنشاط مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، الذي تأسس عام 2003، ويحرص على تقديم برامج متخصصة لتعليم الخطوط ودراسة تطورها، بما يخدم الباحثين والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة.

وشهدت الدورات التي ينظمها المركز اهتمامًا من فئات متنوعة، من بينها مفتشو الآثار وأمناء المتاحف وطلاب الدراسات العليا والمرشدون السياحيون والهواة، الأمر الذي يدعم استمرار هذه البرامج لتلبية احتياجات الراغبين في تعلم الخطوط القديمة والتعمق في دراستها.

وتسهم هذه الدورات في تعزيز الوعي بالتراث المصري، وتوفير مدخل علمي للراغبين في قراءة النصوص الأثرية وفهم دلالاتها التاريخية والحضارية.