قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: 48% من موازنات المحافظات مخصصة لتطوير الطرق المحلية وصيانتها
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض أسباب التوسع العمراني ومشروعات النقل والتشييد والبناء
رئيس الوزراء: الرئيس السادات وضع فكرة إنشاء المدن الجديدة.. وقلاع مصر الصناعية تنتشر بها
منال عوض: النقل الحديث خفض الانبعاثات الكربونية 30%.. وتحويل 400 فدان إلى حدائق عامة
تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حسام عبد الغفار: أكثر من 16 مبادرة رئاسية لتوفير العلاج للمواطنين.. وتوطين صناعة الدواء أمن قومي
تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟
استمرار حظر التجول في باريس مساء اليوم واحتمالات تمديده
الرئيس السيسي يشارك في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أعمال منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026.. تنفيذ 610 مشروعات طرق بالمحافظات بتكلفة 94.8 مليار جنيه
متحدث الصحة: كنا الأعلى بالعالم في إصابات فيروس سي عام 2014.. والإنفاق الصحي ارتفع لـ51 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعلم الهيروغليفية.. مكتبة الإسكندرية تطلق دورات لتعليم لغات مصر القديمة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق دورتين تدريبيتين لتعليم الخطين الهيروغليفي والهيراطيقي، من خلال مركز دراسات الخطوط التابع لقطاع البحث الأكاديمي، وذلك في إطار جهودها لنشر المعرفة بالحضارة المصرية القديمة وإتاحة الفرصة أمام الشباب والكبار والمهتمين بالآثار للتعرف على أنظمة الكتابة التي استخدمها المصريون القدماء.

وتنطلق الدورتان يوم 26 أكتوبر الجاري، وتستمران حتى 3 ديسمبر 2026، على مدار يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، بواقع مستويين تمهيديين لتعليم الخطوط المصرية القديمة.

وتنظم المكتبة دورة «تعلم معنا الهيروغليفية» للمستوى الأول، تحت إشراف الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية مساءً.

وتركز الدورة على القواعد الأساسية للغة المصرية القديمة، وتدريب المشاركين على قراءة أسماء الملوك والنبلاء، إلى جانب التعرف على النصوص المسجلة على جدران المعابد والمقابر والتوابيت واللوحات الجنائزية والتذكارية.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين أساسيات تساعدهم على فهم الكتابات المصرية القديمة والتعرف على طبيعة النصوص التي تركها المصريون القدماء على الآثار المختلفة.

كما تتضمن البرامج دورة المستوى الأول لتعليم الخط الهيراطيقي، التي يقدمها الدكتور محمد حسن إسماعيل، الحاصل على الدكتوراه في الآثار المصرية، وذلك من الساعة الثالثة عصرًا حتى الخامسة مساءً.

وتتناول الدورة التدريب على قراءة النصوص الهيراطيقية وتحليلها، باعتبار هذا الخط أحد أبرز أنظمة الكتابة التي استخدمها المصريون القدماء في تدوين النصوص اليومية والإدارية والأدبية.

ويشمل البرنامج دراسة التطور الكتابي لعلامات الخط الهيراطيقي عبر العصور المختلفة، مع مراعاة اختلاف مصادر النصوص وطبيعتها، والتطبيق العملي على نماذج مختارة من البرديات وشقفات الفخار أو الحجر المعروفة باسم «الأوستراكا».

ويأتي تنظيم الدورتين امتدادًا لنشاط مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، الذي تأسس عام 2003، ويحرص على تقديم برامج متخصصة لتعليم الخطوط ودراسة تطورها، بما يخدم الباحثين والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة.

وشهدت الدورات التي ينظمها المركز اهتمامًا من فئات متنوعة، من بينها مفتشو الآثار وأمناء المتاحف وطلاب الدراسات العليا والمرشدون السياحيون والهواة، الأمر الذي يدعم استمرار هذه البرامج لتلبية احتياجات الراغبين في تعلم الخطوط القديمة والتعمق في دراستها.

وتسهم هذه الدورات في تعزيز الوعي بالتراث المصري، وتوفير مدخل علمي للراغبين في قراءة النصوص الأثرية وفهم دلالاتها التاريخية والحضارية.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ الهيروغليفية الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الذهب يعاود الارتفاع في مصر اليوم الثلاثاء

عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر

ترشيحاتنا

سحب معدات محل أسماك

بسبب المدخنة.. حي الهرم يستجيب لشكاوى السكان ويغلق محل أسماك

محافظ الإسماعيلية:

محافظ الإسماعيلية: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الخضراء الذكية

محافظ قنا:

محافظ قنا: ندعم كافة المبادرات الوطنية الهادفة لتحسين جودة الحياة للمواطنين

بالصور

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

قائد القوات البحرية: نتوسع في إنتاج المسيرات البحرية.. وهناك محاولات من بعض الأطراف للسيطرة على الممرات البحرية

قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل.. وصفة سهلة بمذاق الشواء

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد