«أمير البهجة».. ندوة سينمائية بمكتبة الإسكندرية لإحياء ذكرى محمد فوزي

تنظم مكتبة الإسكندرية، يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري، ندوة سينمائية بعنوان «الفنان محمد فوزي.. أمير البهجة»، احتفاءً بذكرى رحيل أحد أبرز رموز الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة المحاضرات في مركز المؤتمرات بالمكتبة.

وتأتي الندوة بتنظيم إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات، وتتضمن عرض الفيلم التسجيلي «أمير البهجة»، الذي يوثق أبرز محطات حياة الفنان الراحل محمد فوزي، ويستعرض مسيرته الفنية وإسهاماته في مجالات الغناء والتلحين والتمثيل والإنتاج الموسيقي والسينمائي.

ويعقب عرض الفيلم لقاء مفتوح مع مخرجه الفنان حسين بكر، الرئيس السابق للمركز القومي للسينما، يتناول خلاله تجربة إخراج العمل وكواليس توثيق مسيرة محمد فوزي، إلى جانب مناقشة الملامح الإبداعية التي ميزت تجربته الفنية، ودوره في تجديد الموسيقى والغناء والسينما المصرية.

ويُعد محمد فوزي أحد أبرز الفنانين الذين جمعوا بين مواهب متعددة، إذ استطاع أن يحقق حضورًا مميزًا في الغناء والتلحين والتمثيل والإنتاج، مقدمًا أعمالًا اتسمت بالبساطة والعذوبة والقدرة على الوصول إلى مختلف الأجيال، وهو ما جعله يحتفظ بمكانة خاصة في وجدان الجمهور.

ولم تقتصر إسهاماته على الأعمال الفنية، بل امتدت إلى مجال صناعة الموسيقى، حيث أسس شركة «مصرفون» لطباعة الأسطوانات، كما قدم تجارب لحنية مبتكرة، من بينها أعمال اعتمدت على التناغم الصوتي البشري دون استخدام الآلات الموسيقية، فضلًا عن تلحينه النشيد الوطني الجزائري، وإثرائه مكتبة أغاني الأطفال بأعمال شكلت جزءًا من ذاكرة أجيال متعاقبة.

وتندرج الندوة ضمن جهود مكتبة الإسكندرية لإحياء ذكرى رموز الفن والثقافة المصرية، والتعريف بإسهاماتهم في تشكيل الهوية الفنية والوطنية، من خلال فعاليات ثقافية تسلط الضوء على تجاربهم الإبداعية وتتيح للجمهور، خاصة الأجيال الجديدة، فرصة التعرف على جوانب من تاريخ الفن المصري والعربي.