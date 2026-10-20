"الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم ب 265 مليون دولار أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترتيبه قرضاً مجمعاً بقيمة 265 مليون دولار لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر وإفريقيا في محافظة المنيا، والمملوكة لشركتي "هاو إنيرجي" (HAU Energy) و"إنفينيتي باور" (Infinity Power).

ويتم تمويل القرض بشكل مشترك من قبل كل من المؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، وشركة "بروباركو" (Proparco) الفرنسية، إلى جانب تمويل ميسر بقيمة 30 مليون دولار من "صندوق التكنولوجيا النظيفة" (Clean Technology Fund).

ويتضمن المشروع نظاماً لتخزين الطاقة، مما يسهم في تعزيز موثوقية الشبكة وتوفير الكهرباء بعد غروب الشمس.

ومن المقرر أن تصبح هذه المنشأة أكبر محطة للطاقة الشمسية في مصر وإفريقيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.2 جيجاوات.

ويرتب البنك قرضاً يصل إلى 265 مليون دولار (232 مليون يورو) لصالح شركة "نفر المنيا للطاقة المتجددة" (Nefer Menya for Renewable Energy S.A.E.)، وهي شركة مملوكة لكل من "إنفينيتي باور" و"هاو إنيرجي".

ويتكون هذا التمويل من قرض (من الفئة "أ") بقيمة 160 مليون دولار (140.1 مليون يورو) من الموارد الخاصة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقرض (من الفئة "ب") بقيمة 75 مليون دولار (65.7 مليون يورو) تم توفيره من خلال "بنك الأردن"، بالإضافة إلى تمويل ميسر يصل إلى 30 مليون دولار (26.3 مليون يورو) من "صندوق التكنولوجيا النظيفة" (CTF) التابع لصناديق الاستثمار في المناخ (CIF)، وذلك في إطار "البرنامج العالمي لتخزين الطاقة".

ويشارك في تمويل مشروع "نفر المنيا" أيضاً كل من المؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، وشركة "بروباركو" الفرنسية، ضمن حزمة تمويل ديون إجمالية تصل قيمتها إلى 566 مليون دولار (494.7 مليون يورو).

وستُستخدم التمويلات المخصصة لمشروع "نفر المنيا" (Nefer Menya) في إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، مزودة بنظام لتخزين الطاقة عبر البطاريات (BESS) بسعة 600 ميجاوات في الساعة.

ويُعد هذا المشروع من أوائل المبادرات في مصر التي تدمج بين توليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع وتقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات.

وسيعمل نظام البطاريات على تخزين الطاقة الشمسية المُنتجة نهاراً لاستخدامها خلال فترات ذروة الطلب بعد غروب الشمس، مما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وموثوقيتها.

وسيتم بيع الكهرباء المُنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً، مما يوفر طاقة نظيفة ومتجددة بتكلفة أقل مقارنة بطرق التوليد التقليدية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تجنب انبعاث أكثر من 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير الطاقة لأكثر من 1.4 مليون منزل.

ويأتي هذا الاستثمار دعماً لـ "محور الطاقة" -الذي يقوده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)- ضمن المبادرة المصرية الرائدة "نُوَفِّي" (Nexus of Water, Food and Energy) التي أُطلقت خلال مؤتمر المناخ (COP27).

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة الجديدة من قِبل القطاع الخاص، بالتزامن مع الاستغناء عن 5 جيجاوات من قدرات توليد الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري والتي تتسم بعدم الكفاءة.

وتُعد شركة "إنفينيتي باور" (Infinity Power) -وهي مشروع مشترك تأسس عام 2019 بين شركتي "إنفينيتي" (Infinity) و"مصدر" (Masdar)- أكبر مزود للطاقة المتجددة في أفريقيا، ويمتلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حصة في رأسمالها.

أما شركة "إتش إيه يو إنيرجي" (HAU Energy B.V.)، التي تأسست عام 2024 لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مصر، فهي مملوكة لكل من "ميريديام" (Meridiam)، و"حسن علام للمرافق" (Hassan Allam Utilities)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وبالإضافة إلى القرض الميسر، سيقدم "صندوق التكنولوجيا النظيفة" (CTF) تمويلاً للتعاون الفني يهدف إلى إطلاق برنامجين للتدريب التقني -معتمدين على المستوى الوطني- يركزان على "المهارات الخضراء" للشباب الداخلين إلى سوق العمل في محافظة المنيا.

ويهدف ذلك إلى تزويدهم بمهارات تواكب متطلبات المستقبل، وتعزيز فرص حصولهم على وظائف في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في مصر.

كما سيساعد تمويل الصندوق شركة "حسن علام للمرافق" على تعزيز سياسات وممارسات الموارد البشرية لديها، ودمج مبادئ المساواة بين الجنسين في استراتيجية إدارة القوى العاملة، فضلاً عن زيادة فرص وصول النساء إلى الأدوار التقنية والقيادية في قطاع الطاقة الذي كان يهيمن عليه الرجال تقليدياً.

وقالت عايدة سيتديكوفا، مديرة البنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD): "يفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيادة تمويل هذا المشروع الرائد، الذي يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.2 جيجاوات ونظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 600 ميجاوات/ساعة، وهو المشروع الأكبر من نوعه في مصر وأفريقيا حتى الآن، حيث تواصل مصر ريادتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق بتكلفة ميسورة.

ومن خلال الجمع بين توليد الطاقة الشمسية وتخزينها عبر بطاريات على مستوى المرافق العامة، سيعمل هذا المشروع على تعزيز أمن الطاقة في البلاد وزيادة مرونة الشبكة الكهربائية، ونحن سعداء بشراكتنا المتجددة مع شركتي 'إنفينيتي باور' (Infinity Power) و'حسن علام للمرافق' (Hassan Allam Utilities) لدعم أهداف مصر الطموحة في مجال التحول الطاقي".

وقال سامر مرعي رئيس الخدمات المصرفية للشركات والقروض المشتركة في "بنك الأردن": "يفخر البنك بشراكته مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل هذا المشروع البارز للطاقة المتجددة، الذي يمثل خطوة مهمة نحو دفع عجلة التحول الطاقي في مصر وتعزيز أمن الطاقة.. إن مشاركتنا -سواء كمقرض ضمن القروض المشتركة (B-loan) أو كطرف مقابل في عمليات التحوط- تعكس متانة شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتؤكد دورنا المتنامي في دعم مشاريع البنية التحتية المستدامة واسعة النطاق في المنطقة."

وأضاف "تتماشى هذه الصفقة بشكل وثيق مع استراتيجية 'بنك الأردن' في مجالي الاستدامة والتمويل الأخضر، كما تعزز التزامنا بتوجيه رأس المال نحو المشاريع التي تسهم في بناء مستقبل طاقي أكثر استدامة ومرونة".

وقال المهندس ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنفينيتي باور" (Infinity Power): "يعكس هذا التمويل الاستراتيجي ثقةً كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وفي قدرة شركة "إنفينيتي باور" (Infinity Power) على تنفيذ بنية تحتية للطاقة النظيفة على نطاق واسع."

وباعتباره أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر وأفريقيا، ويقترن بواحد من أوائل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على مستوى المرافق في البلاد، سيسهم مشروع "نفر منيا" (Nefer Menya) في تعزيز أمن الطاقة، ودعم مرونة الشبكة الكهربائية، ومساندة تحول مصر نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتابع "نحن نفخر، بالتعاون مع شركة "إتش إيه يو إنيرجي" (HAU Energy) وشركائنا في التمويل، بإنجاز هذا المشروع الرائد، في إطار سعينا لتحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى قدرة تشغيلية تبلغ 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032، وتوسيع نطاق الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء أفريقيا".

ومن جانبها، قالت داليا وهبة الرئيس التنفيذي لشركة "حسن علام للمرافق" (Hassan Allam Utilities): "يُظهر تأمين حزمة التمويل هذه ما يمكن أن تحققه الشراكات القوية في حشد رأس المال اللازم لمشاريع البنية التحتية للطاقة التي تُحدث تحولاً جذرياً؛ فقد وضعت مصر طموحاً واضحاً لتوليد 42% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتلتزم شركة 'حسن علام للمرافق' بدعم هذا التوجه من خلال تنفيذ بنية تحتية خضراء وموثوقة في جميع أنحاء البلاد.

ومن خلال 'إتش إيه يو إنيرجي'، وبالتعاون مع 'إنفينيتي باور' وشركائنا في التمويل، نجمع بين توليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع وتقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، لتوفير طاقة نظيفة تكون متاحة في الأوقات التي تشتد فيها حاجة الشبكة إليها؛ فكل ميجاوات-ساعة ننتجها تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وتعزيز أمن الطاقة في مصر، وبناء أساس أكثر تنافسية لتحقيق نمو مستدام".

يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يُعد مستثمراً مؤسسياً رائداً في مصر؛ فمنذ بدء عملياته هناك في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 16 مليار يورو من خلال 238 مشروعاً.

ج أ ش