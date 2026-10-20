رئيس الحزب العربي الناصري: منتدى مصر 2026 يعزز الوعي الوطني ويفتح حوارًا حول مستقبل الدولة

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لفتح حوار مجتمعي حول القضايا الوطنية، وتعزيز الوعي لدى الشباب، ومناقشة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى تعكس أهمية التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم بشأن مستقبل الوطن.

بناء الإنسان المصري

وأضاف أبو العلا أن الرسائل التي حملتها مشاركة الرئيس السيسي تعكس أهمية بناء الإنسان المصري، وترسيخ الوعي الوطني، ومواجهة الأفكار المغلوطة والشائعات التي تستهدف التأثير على وعي المواطنين، مؤكدًا أن حماية الهوية الوطنية تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، والاهتمام بالتعليم والثقافة والإعلام، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على فهم التحديات والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

التنمية الشاملة

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن التنمية الشاملة لا تقتصر على المشروعات الاقتصادية والعمرانية، وإنما ترتبط أيضًا ببناء الإنسان وتعزيز قدراته، وتوسيع مساحة الحوار حول القضايا العامة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في صياغة الرؤى والأفكار التي تخدم المجتمع، لافتًا إلى أن الاستثمار في الوعي والثقافة يمثل أحد المسارات المهمة للحفاظ على تماسك المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وأشار أبو العلا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا وطنيًا مسؤولًا يوازن بين عرض التحديات وتوضيح الحقائق، ويعزز قدرة المواطنين على التمييز بين المعلومات الموثوقة والشائعات، مؤكدًا أهمية استمرار الفعاليات الحوارية التي تناقش قضايا الهوية والثقافة والشباب والتنمية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويعزز فهم المواطنين لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.