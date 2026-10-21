قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين البحوث الإسلامية: مبادرة شيخ الأزهر تسعى لنزع فتيل الفتنة وتجنيب الشعوب الخسائر
شعب مالوش مثيل.. مشاري راشد يشيد بخفة دم المصريين: كل واحد عنده اسمين
7 معلومات عن ظهور الأهلي أمام كيتارا الأوغندي في إياب الكونفدرالية
جلسة بعنوان “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026
5 وفيات ومخاوف من تفاقم الوباء.. حمى الضنك تضرب ولاية سنار السودانية
حالنا من حال الفرنسيين.. اليونانيون يخرجون في مظاهرات عارمة اليوم
معاقبة المتهم بالاعتداء على طفل ساحل سليم بالسجن المشدد 10 سنوات
رغم التراجع.. سعر الدولار قرب 54.50 جنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران دولية من أوروبا اليوم الأربعاء
إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة
رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا
وزيرة التضامن: نعمل على تكافؤ الفرص التعليمية وندعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

30 ألف متر مكعب مياه يوميًا.. محافظ جنوب سيناء يتابع كفاءة محطة تحلية رأس سدر واستعداداتها للتوسعات

محافظ جنوب سيناء خلال تفقد محطة التحلية
محافظ جنوب سيناء خلال تفقد محطة التحلية
ايمن محمد

تفقد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر، لمتابعة منظومة التشغيل والوقوف على معدلات الإنتاج ومدى تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب، وذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، بحضور اللواء عبد الرحمن بهاء الدين  رئيس مدينة رأس سدر، والنائبة الدكتورة يارا عفت، عضو مجلس النواب، وكان في استقبالهم المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

واطّلع المحافظ على آليات التشغيل بالمحطة، التي تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، واستمع إلى شرح تفصيلي حول معدلات الإنتاج الحالية، ومدى كفايتها لتلبية احتياجات المدينة، إلى جانب خطط الاستعداد لمواكبة التوسعات العمرانية والمشروعات التنموية والاستثمارية المستقبلية.

من جانبها، أوضحت المهندسة حنان عمر أن المحطة تعمل حاليًا بنسبة تتراوح بين 50 و60% من طاقتها التصميمية، وهي نسبة تكفي لتلبية احتياجات مدينة رأس سدر الحالية من مياه الشرب، مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لمواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك، بالتزامن مع التوسع في المشروعات العمرانية والتنموية بالمدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية المتابعة المستمرة لمحطات تحلية مياه البحر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، ورفع كفاءة التشغيل، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة.

وأضاف المحافظ أن تأمين مصادر مستدامة لمياه الشرب يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التنمية الشاملة بجنوب سيناء، ومواكبة التوسعات العمرانية والاستثمارية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرة مدينة رأس سدر على استيعاب المشروعات الجديدة وتحقيق التنمية.

جنوب سيناء المحافظ رأس سدر تفقد محطة التحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

الجيش الإثيوبي

انهيار الجيش الإثيوبي.. مقتل 1500 جندي خلال 48 ساعة من الاشتباكات مع جبهة تيجراي

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

محمد صلاح

هدفان دون مقابل .. خيبة أمل في «بشكتاش» بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون سبور بالدوري التركي

ترشيحاتنا

الفصائل اليمنية

109 انتهاكات و5 صواريخ باليستية ومقذوفات.. تصعيد حوثي يفاقم معاناة المدنيين في تعز

الكويت: منظمة الأمم المتحدة للطفولة توقع اتفاقيتين لدعم قطاعي المياه والتغذية في غزة

الكويت: منظمة الأمم المتحدة للطفولة توقع اتفاقيتين لدعم قطاعي المياه والتغذية في غزة

الكويت: منظمة الأمم المتحدة للطفولة توقع اتفاقيتين لدعم قطاعي المياه والتغذية في غزة

الكويت: منظمة الأمم المتحدة للطفولة توقع اتفاقيتين لدعم قطاعي المياه والتغذية في غزة

بالصور

غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية.. سر الطعم البيتي المميز

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية

تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد