30 ألف متر مكعب مياه يوميًا.. محافظ جنوب سيناء يتابع كفاءة محطة تحلية رأس سدر واستعداداتها للتوسعات

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر، لمتابعة منظومة التشغيل والوقوف على معدلات الإنتاج ومدى تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب، وذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، بحضور اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة رأس سدر، والنائبة الدكتورة يارا عفت، عضو مجلس النواب، وكان في استقبالهم المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

واطّلع المحافظ على آليات التشغيل بالمحطة، التي تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، واستمع إلى شرح تفصيلي حول معدلات الإنتاج الحالية، ومدى كفايتها لتلبية احتياجات المدينة، إلى جانب خطط الاستعداد لمواكبة التوسعات العمرانية والمشروعات التنموية والاستثمارية المستقبلية.

من جانبها، أوضحت المهندسة حنان عمر أن المحطة تعمل حاليًا بنسبة تتراوح بين 50 و60% من طاقتها التصميمية، وهي نسبة تكفي لتلبية احتياجات مدينة رأس سدر الحالية من مياه الشرب، مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لمواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك، بالتزامن مع التوسع في المشروعات العمرانية والتنموية بالمدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية المتابعة المستمرة لمحطات تحلية مياه البحر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، ورفع كفاءة التشغيل، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة.

وأضاف المحافظ أن تأمين مصادر مستدامة لمياه الشرب يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التنمية الشاملة بجنوب سيناء، ومواكبة التوسعات العمرانية والاستثمارية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرة مدينة رأس سدر على استيعاب المشروعات الجديدة وتحقيق التنمية.