برلماني: حديث الرئيس السيسي خلال منتدى 2026 عن مخاطر مواقع التواصل يبرز دور الأسرة في حماية الشباب

أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026 بشأن مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تحمل دلالات مهمة، في ظل التأثير المتزايد للمنصات الرقمية على وعي المواطنين وتوجهاتهم، وما تفرضه من تحديات تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وقال إن تأكيد الرئيس الزعيم أن "الوسطية وعدم الإسراف مطلوبان في كل شيء" يجسد أهمية تحقيق التوازن في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بحيث يستفيد المجتمع من إمكاناتها في التواصل وتبادل المعرفة، مع تجنب الاستخدام المفرط أو الانسياق وراء المحتوى المضلل والشائعات.

وأضاف أن حديث الرئيس بشأن محاولات عزل الأفراد وتوجيه مجموعات من المواطنين وشحنها بما قد يضر باستقرار الدول، يلفت الانتباه إلى أهمية الوعي الرقمي، وضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم السماح للمحتوى التحريضي بالتأثير في تماسك المجتمع.

وأوضح النائب محمد مظلوم، أن هذه القضية لا تقتصر على البعد الداخلي، بل تمتد إلى الأمن المجتمعي وصورة الدول واستقرارها، في ظل سرعة انتشار المعلومات عبر الحدود وتأثير المنصات الرقمية على الرأي العام.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة المصرية في متابعة استخدام الأبناء للتكنولوجيا، من خلال الحوار والتوعية وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمتوازن، لافتا إلى ضرورة تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الثقافة الرقمية وتعزيز التفكير النقدي لدى الشباب، بما يدعم قدرتهم على التعامل الواعي مع التطور التكنولوجي ومخاطره.