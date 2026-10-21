الأنبا إبراهيم إسحق يوضح الأسس الهامة التي يرتكز عليها بناء الوطن

أوضح غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أن بناء الوطن يرتكز على مجموعة من الأسس المهمة، يأتي في مقدمتها: التعليم، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن دوره لا يقتصر على نقل المعلومات، والمعارف، بل يمتد إلى غرس قيم الأمانة، والاحترام، والانتماء في نفوس الأجيال الجديدة، بما يؤهلهم للمشاركة في بناء الوطن، والعيش المشترك.

وأكد صاحب الغبطة ، على أهمية التكافل الاجتماعي، مثمنًا جهود الدولة المصرية، ولا سيما المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن قوة مصر تنبع من وحدة نسيجها الوطني، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وترسيخ الاحترام المتبادل بين جميع أبنائها.