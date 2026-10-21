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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطات حضرموت تدين استهداف مطار الريان وتصفه باعتداء خطير على المدنيين

غارات تستهدف الحوثيين في اليمن
غارات تستهدف الحوثيين في اليمن
القسم الخارجي

أدانت السلطات المحلية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، الأربعاء، استهداف مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، معتبرة أن الهجوم يمثل اعتداءً خطيرًا ونهجًا عدائيًا يهدد المنشآت الحيوية وسلامة المدنيين، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية التي تشهدها البلاد.

وأكدت السلطة المحلية في حضرموت، وفقًا لبيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن استهداف المطار يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المسافرين والعاملين وأطقم المطار، مشددة على خطورة تعريض المنشآت المدنية والحيوية للهجمات العسكرية.

هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ

وكان مطار الريان الدولي في المكلا قد تعرض، الأربعاء، لهجوم بطائرات مسيّرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر ملاحي في المطار، فيما تحدثت تقارير إعلامية محلية عن وقوع انفجارات في محيط المنشأة.

وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، تنفيذ عملية استهداف قال إنها طالت معدات عسكرية موجودة في المطار، مدعيًا أن السعودية نقلتها على متن طائرات شحن عسكرية. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه المزاعم.

ولم تتضح، في التقارير الأولية، الحصيلة النهائية للأضرار المادية أو ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن إصابات بشرية، وسط تباين المعلومات المتداولة بشأن طبيعة الهجوم والأهداف التي تعرضت للاستهداف.

تصعيد متزامن في اليمن

ويأتي استهداف مطار الريان بالتزامن مع تقارير عن هجوم صاروخي استهدف مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، في تطور يعكس اتساع نطاق التصعيد العسكري وتزايد المخاوف بشأن أمن المنشآت الحيوية وحركة الطيران.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام عربية، أعلن الحوثيون استهداف موقع قالوا إنه يضم غرفة عمليات في معسكر بدر بمدينة عدن، باستخدام صاروخ باليستي.

ويثير استهداف المطارات والمنشآت المرتبطة بحركة النقل مخاوف من انعكاسات أمنية وإنسانية، خصوصًا في بلد يعتمد سكانه على المرافق المحدودة للسفر والتنقل وتلقي الخدمات الأساسية.

وتبقى الحصيلة النهائية للهجوم على مطار الريان، وحجم الأضرار التي لحقت به، رهنًا بما تعلنه الجهات الرسمية المختصة، في ظل استمرار التطورات الميدانية وتضارب بعض التفاصيل الأولية.

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