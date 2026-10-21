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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمود محسن

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من مدينة العريش، إن مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، حيث استقبل معبر كرم أبو سالم عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، التي تنطلق من الأراضي المصرية تمهيدًا لدخولها إلى القطاع.

وأوضح كريم كمال، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» تحركت صباح اليوم محملة بأكثر من 3400 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل الدقيق والأرز والمعلبات الغذائية، إلى جانب المستلزمات الطبية والإيوائية، ومن بينها البطاطين والأغطية والملابس الشتوية والخيام، استعدادًا لقرب حلول فصل الشتاء.

وأضاف أن المساعدات تتضمن أيضًا كميات من الوقود ومشتقاته، التي تمثل عنصرًا أساسيًا لتشغيل مولدات الكهرباء في المخابز والمنشآت العامة والمرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

وفيما يتعلق باستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، أشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن السلطات المصرية استقبلت، أمس، عددًا من الحالات الحرجة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 يومًا، حيث تولت هيئة الإسعاف المصرية نقل المصابين، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وتحديد المستشفيات المناسبة لحالاتهم.

وأوضح أن الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية عاجلة يجري توجيهها إلى المستشفيات المجهزة في محافظة شمال سيناء، ومنها مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد ونخل، إلى جانب مستشفيات أخرى في القاهرة ومحافظات الدلتا، وفقًا للاحتياجات الطبية لكل حالة.

ولفت إلى استمرار العراقيل التي تحول دون دخول بعض المصابين إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى رفض دخول عدد من الحالات، بالتزامن مع عودة فلسطينيين إلى القطاع في ظل ترتيبات التبادل بين الطرفين.

توفير الأدوية العلاجية لكبار السن

وفي سياق متصل، أكد كريم كمال استمرار جهود اللجنة المصرية العاملة داخل قطاع غزة في تقديم الدعم النفسي والطبي والغذائي للنازحين، من خلال توزيع السلال والكراتين الغذائية، وتوفير الأدوية العلاجية لكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب ألبان الأطفال، والمساعدة في إصلاح الخيام وتوفير مستلزمات الإيواء.

كريم كمال العريش المساعدات الإنسانية قطاع غزة معبر كرم أبو سالم الأراضي المصرية

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