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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية أرمينيا: مشروع طريق ترامب للسلام والازدهار سيرفع التعاون الاقتصادي لمستوى غير مسبوق

وزير خارجية أرمينيا:
وزير خارجية أرمينيا:
أ ش أ

قدّم وزير الخارجية والتجارة الدولية الأرميني أرارات ميرزويان اليوم /الأربعاء/ إلى البرلمان الأرميني مشروع قانون للتصديق على اتفاقية "إطار التعاون الاستراتيجي بشأن طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي" الموقعة بين جمهورية أرمينيا والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنها ستنقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

وأوضح ميرزويان - خلال طرحه لنص الاتفاقية أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأرميني - أن هذا المشروع يؤسس لشراكة استراتيجية ضخمة تضمن السيادة والولاية القضائية الكاملة لأرمينيا على البنية التحتية والممرات اللوجستية التي ستعمل بموجب الاتفاقية، مع إتاحة دور استثماري وتجاري بارز للولايات المتحدة في المنطقة لخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تحقق مجموعة من الفوائد الجيوسياسية والاقتصادية المباشرة للبلاد، والتي تتمثل في:- كسر العزلة الجغرافية لأرمينيا وتوسيع شبكة ربطها اللوجستي بين الشرق والغرب، إلى جانب منح أرمينيا الفرصة لتصبح حلقة وصل رئيسية لحركة شحن البضائع والترانزيت بين دول العالم الثالث، كما سيسهم المشروع في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية عبر المنافذ الحدودية الحيوية لأرمينيا.

وزير الخارجية الأرميني البرلمان الأرميني إطار التعاون الاستراتيجي

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