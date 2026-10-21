الرئيس الإندونيسي يتعهد بحماية المصالح الوطنية ومواجهة التحديات الراهنة

تعهد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو اليوم /الأربعاء/ بمواصلة العمل الجاد لحماية المصالح الوطنية للبلاد في مواجهة مختلف التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك التطورات الأخيرة في أسواق المال العالمية.

وأكد برابوو- خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً موسعاً في جاكرتا اليوم- أن إندونيسيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة، وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتلبية تطلعات الشارع الإندونيسي.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء إندونيسيا /آناتارا/.

وأشار إلى الجهود المبذولة.. قائلاً: "لقد قمنا بعمل جيد، لكننا نعلم أن التحديات لا تزال هائلة؛ إن شعبنا يتوقع منا المزيد، وما زلنا نواجه العديد من الصعوبات والاضطرابات والعقبات المستمرة".

وأعرب برابوو عن ثقته الكاملة في قدرة إندونيسيا ومرونتها الاقتصادية على الصمود في وجه هذه التحديات من خلال العمل الجاد المشترك، برغم هذه الضغوط المتزايدة المرتبطة بـ تقلبات أسواق المال العالمية وإعادة تقييم الأصول في المؤشرات الدولية مثل مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.