محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى رأس سدر.. ويفتتح برجولة حضارية لخدمة المرضى ومرافقيهم

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمستشفى رأس سدر، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية، والوقوف على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة لتلبية احتياجات المرضى.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس مدينة رأس سدر، والنائبة الدكتورة يارا عفت، والنائب ماجد ربيع، عضوا مجلس النواب، وكان في استقبالهم الدكتور هاني العزبي، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتورة أميرة شوقي، مديرة مستشفى رأس سدر، والشيخ أحمد سيف الرويضي، شيخ قبيلة الإحيوات برأس سدر.

وتفقد المحافظ العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والعناية المركزة والقلب، وتابع سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية، كما اطمأن على جاهزية الأطقم الطبية والتمريضية للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الطبية، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، بما يلبي احتياجات أهالي رأس سدر والمناطق المحيطة بها.

وخلال الجولة، افتتح المحافظ برجولة حضارية مجهزة لانتظار المرضى والمترددين على المستشفى ومرافقيهم، أُقيمت بمحيط المنشأة الطبية، لتوفير مكان مناسب للانتظار في أجواء أكثر راحة وتنظيمًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بالبرجولة وتجهيزاتها، مثمنًا دور المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمنشآت الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية مع المجتمع المحلي والقيادات الطبيعية والقبلية لدعم مسيرة التنمية والارتقاء بجودة الحياة.

وأشار المحافظ إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين مؤسسات الدولة وأبناء المجتمع المحلي، وتسهم في دعم الخدمات الصحية والخدمية، بما يحقق الصالح العام ويعزز جودة الخدمات المقدمة بمختلف مدن المحافظة.