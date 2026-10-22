المركزي الفلبيني يرفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي

أعلن البنك المركزي في الفلبين اليوم /الخميس/ رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 5.50%، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية أن هذه الزيادة جاءت أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا أن تبلغ الزيادة ربع نقطة مئوية.

وأكد البنك أنه على استعداد لاتخاذ المزيد من القرارات الخاصة بالسياسة النقدية لدعم العملة ومواجهة الضغوط التضخمية.

وأوضح البنك أنه من المتوقع أن يتسارع التضخم بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، كما من المتوقع أن يظل متوسط ​​التضخم مرتفعا في عام 2027، وأن يقترب من المعدل المستهدف البالغ 3% بحلول عام 2028.