قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الصحة تغلق 21 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بـ الإسكندرية
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس.. العملة الأمريكية عند 54.43 جنيه للبيع
سعر الدولار يقترب من 55 جنيها في البنوك اليوم الخميس
الدفاع البريطانية: أرسلنا أنظمة دفاع جوي وطائرات تزود بالوقود إلى السعودية
رئيس الوزراء السوداني: الخرطوم تعول كثيرا على الدور المصري في دعم البناء وإعادة الإعمار
4 أهداف محتملة.. واشنطن وتل أبيب تدرسان ضرب إيران
مصدر: تركيا تستضيف وزراء خارجية من دول إقليمية وأوروبية لمناقشة النزاعات في المنطقة
محمد فريد صالح: رقمنة الخدمات تسهم في تحسين تجربة المستثمر
سعر الذهب اليوم يفقد 35 جنيهًا محليًا.. اتجاه المعدن الأصفر على المدى القريب
تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي
ظاهرة فريدة ينتظرها العالم كل سنة في أسوان .. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 22 دقيقة.. 7 آلاف سائح أجنبي شاهدوا الحدث
محمد فضل: الأهلي يحتاج مدربًا قويًا يُناسب طموحاته في حصد جميع البطولات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقترب من إصلاح سوق التوريق لتوفير مليارات اليورو للتمويل والاستثمار

الاتحاد الأوروبي يقترب من إصلاح سوق التوريق لتوفير مليارات اليورو للتمويل والاستثمار
الاتحاد الأوروبي يقترب من إصلاح سوق التوريق لتوفير مليارات اليورو للتمويل والاستثمار
أ ش أ

 توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لإصلاح الإطار التنظيمي لأسواق التوريق (Securitisation)، في خطوة تهدف إلى إنعاش السوق الأوروبية وتوفير سيولة بمليارات اليورو لدعم نمو الشركات ومشاريع التحول الأخضر والدفاع والبنية التحتية.

ويهدف الاتفاق السياسي بين المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى تخفيف القيود الصارمة التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي حدت من قدرة البنوك الأوروبية على تحويل القروض إلى أدوات مالية قابلة للتداول.

وتشمل أبرز بنود الإصلاح الجديد:تخفيض متطلبات رأس المال وخفض متطلبات رأس المال للبنوك على الأصول المنخفضة المخاطر لتشجيع الإقراض.

وتسهيل الإجراءات الإدارية من خلال تبسيط متطلبات الإفصاح والامتثال لتقليل التكاليف على المصدرين والمستثمرين.

يضاف الى ذلك رفع حدود الاستثمار لصناديق الاستثمار الجماعي (UCITS) والصناديق التقاعدية للتوسع في سوق التوريق وتطوير فئة الأدوات الاستثمارية "البسيطة والشفافة والموحدة" (STS) لزيادة ثقة المستثمرين.

تأتي هذه الخطوة كجزء رئيسي من مشروع "اتحاد التوفير والاستثمار" الأوروبي للحد من الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، وسد الفجوة مع السوق الأمريكية لتوفير رأس المال اللازم للمشاريع الاستراتيجية داخل دول الاتحاد.

الاتحاد الأوروبي اتفاق مبدئي لإصلاح الإطار التنظيمي لأسواق التوريق Securitisation إنعاش السوق الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

بنعافر عشان مانخسرش.. إعلامي يفتح النار على عموتة ولاعبي الأهلي: لا بتلعب ولا بتكسب

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

محمود ممدوح

محمود ممدوح ماكينة أهداف لا تتوقف.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة

مودي شلاطة

شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

رئيس حزب التجمع

رئيس حزب التجمع : أهمية منتدى مصر 2026 تنبع من توقيته وطبيعة القضايا المطروحة

المجلس القومي للمرأة ينظم ورش عمل تدريبية متخصصة لمقدمي الرعاية الصحية بوحدات المرأة الآمنة

المجلس القومي للمرأة ينظم ورش عمل تدريبية متخصصة لمقدمي الرعاية الصحية بوحدات المرأة الآمنة

الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة

القومي للمرأة يبحث آليات حماية النساء من العنف بمحافظات مصر

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد