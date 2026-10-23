أخبار التكنولوجيا| كيف يتنبأ الذكاء الاصطناعي بمخاطر الوفاة لدى مرضى السرطان؟.. واتساب وتيليجرام مهددان بالتوقف على بعض الهواتف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت دراسة علمية حديثة عن قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على تقدير العمر البيولوجي لمرضى السرطان وتقييم مخاطر الوفاة، اعتمادا على صورة واحدة للوجه، في نتائج قد تمهد لاستخدام هذه التقنية مستقبلا أداة مساعدة للأطباء في تقييم الحالة الصحية وتوجيه القرارات العلاجية.

اشتكى عدد من مستخدمي ساعات سامسونج الذكية من تعرض معاصمهم لحروق وتهيج جلدي بعد ارتداء أجهزتهم، وسط تساؤلات بشأن احتمال ارتفاع حرارة بعض المكونات الداخلية، في مشكلة طالت عدة طرز من سلسلة Galaxy Watch، وفقا لتقارير نشرها موقع Android Authority.

قد يضطر مستخدمو تطبيقي واتساب WhatsApp، وتيليجرام Telegram، إلى الاحتفاظ بشرائح الاتصال المسجلة على حساباتهم داخل هواتفهم، مع بدء تطبيق قواعد حكومية جديدة في الهند تلزم خدمات الاتصالات المعتمدة على التطبيقات بـ"ربط الحسابات بشرائح اتصال موثقة ببيانات المستخدمين".

أطلقت شركة جوجل Google، تحديثا أمنيا جديدا لـ متصفح كروم Chrome، يستهدف إصلاح 353 ثغرة أمنية، من بينها 6 ثغرات مصنفة على أنها حرجة، في خطوة تستدعي تحديث المتصفح إلى أحدث إصدار متاح لتقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية.

يتيح تطبيق واتساب WhatsApp، لمستخدميه تغيير رقم الهاتف المرتبط بحساباتهم بسهولة، من خلال ميزة تغيير الرقم، لكن إجراء هذه الخطوة دون الاستعداد المسبق قد يؤدي إلى مشكلات في الحساب أو فقدان القدرة على استعادة النسخ الاحتياطية للمحادثات.

أثارت ثغرات أمنية في لغة البرمجة PHP، المستخدمة على نطاق واسع في تطوير المواقع الإلكترونية، حالة من الاستنفار لدى شركات ومؤسسات حكومية حول العالم، بعدما حذر باحثون أمنيون من محاولات لاستغلال هذه الثغرات، فيما اضطرت بعض المواقع إلى التوقف مؤقتا لتثبيت التحديثات الأمنية اللازمة.

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق Claude Duet، وهو تطبيق مستقل لوكلاء الذكاء الاصطناعي، يستهدف مساعدة المحترفين وأصحاب الشركات الصغيرة على إدارة المهام اليومية وأتمتة الأعمال الروتينية، دون الحاجة إلى متابعة مستمرة من المستخدم.

كشفت شركة مايكروسوفت، أن مجموعة قرصنة مرتبطة بالدولة الصينية استخدمت أداة لاختبار الاختراق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لاختراق شركة ConnectWise المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، ضمن حملة سيبرانية استهدفت مئات المؤسسات حول العالم.

فرضت شركة آبل حدا أقصى لشراء هواتف آيفون عبر متجرها الإلكتروني الرسمي، بحيث لا يسمح لأي عميل بشراء أكثر من جهازين في الطلب الواحد، في خطوة تشمل جميع الطرازات المتاحة للبيع، بما فيها هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max والهاتف القابل للطي آيفون ديو.