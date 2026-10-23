الزمالك بالزي الأبيض أمام الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

استقر نادي الزمالك على خوض مواجهة الجيش الرواندي بالزي الأبيض، في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك

وكتبت الإعلامية ريهام حمدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الزمالك بالزي الأبيض أمام الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، غدًا السبت في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، بعدما حسم لقاء الذهاب بهدف دون رد».

ويسعى الزمالك إلى حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة الأفريقية، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، قبل مواجهة الإياب أمام الجيش الرواندي على ملعبه ووسط جماهيره.