نيس يقلب الطاولة على بريست ويفوز بثنائية في الدوري الفرنسي

قلب فريق نيس الطاولة على نظيره ستاد بريست، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثامنة ببطولة الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد محمد عبد المنعم في خط الدفاع بنادي نيس.

وتقدم فريق بريست بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق لودوفيتش أجورك.

فيما سجل ثنائية نيس كل من إيلي واهي وسفيان ديوب في الدقيقتين 61، 83.

وأضاع فريق بريست ركلة جزاء في الدقيقة 90+10 عن طريق كيني لالا.



وجاء تشكيل نيس كالتالي:

حراسة المرمى: ضيوف.

خط الدفاع: سيدو - ندياشيمي - محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: كلاوس - بوعدي - نكونكو - فيتسل.

خط الهجوم: هين - محمد الأمين عمورية - إيلي واهي