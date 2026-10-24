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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم.. تعرف على أسعار البنوك السبت 24 أكتوبر 2026

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، وفقًا لآخر أسعار معلنة من البنوك العاملة في مصر، بالتزامن مع توقف العمل بالجهاز المصرفي خلال العطلة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار في البنوك وفقًا لآخر تحديث منشور كالتالي:

  • بنك نكست: 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.
  • بنك أبوظبي الأول: 55.20 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي: 55.20 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 55.22 جنيه للشراء و55.32 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • البنك العربي الإفريقي الدولي: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • البنك العقاري المصري العربي: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • بنك أبوظبي التجاري: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي الكويتي: 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع.
  • بنك سايب: 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع.
  • بيت التمويل الكويتي: 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع.
  • HSBC: 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع.

موعد تحديث أسعار الدولار

تظل الأسعار المذكورة مرتبطة بآخر تحديث متاح قبل عطلة البنوك الأسبوعية، وقد تشهد تغيرات مع استئناف العمل بالجهاز المصرفي وتحديث أسعار الصرف من جانب البنوك.

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