45 رحلة دولية إلى مطار مرسى علم اليوم.. آلاف السائحين يتوافدون على البحر الأحمر

تستقبل مدينة مرسى علم، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، مع وصول 45 رحلة طيران دولية إلى مطار مرسى علم الدولي قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، وسط استمرار حركة السفر إلى منتجعات البحر الأحمر.

استعدادات لاستقبال الرحلات الأوروبية

وتواصل الجهات المختصة بمطار مرسى علم تنظيم حركة الوصول وإنهاء إجراءات استقبال السائحين، تمهيدًا لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة بالمدينة والمناطق المحيطة بها.

وتأتي الرحلات بالتزامن مع الموسم السياحي الشتوي، الذي يشهد إقبالًا من السائحين الأجانب على المقاصد المصرية، في ظل ما تتمتع به مدن البحر الأحمر من شواطئ مميزة ومياه صافية وشعاب مرجانية تجذب محبي السياحة البحرية.

الشعاب المرجانية والغوص أبرز عوامل الجذب

وتحظى مرسى علم بمكانة بارزة بين الوجهات السياحية المصرية، بفضل تنوع مقوماتها الطبيعية، التي تشمل مواقع الغوص والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية، إلى جانب الأنشطة البحرية التي تستقطب الزائرين من مختلف دول العالم.

ويعزز انتظام الرحلات الدولية الوافدة أهمية مطار مرسى علم في دعم الحركة السياحية بالمحافظة، كما يسهم في تنشيط الإقبال على الفنادق والمنتجعات، وترسيخ حضور المدينة على خريطة السياحة الدولية.