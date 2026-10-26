قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط جديدة واتفاقات ملزمة بين الزوجين.. ماذا يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد؟
هل يجوز للزوجة أخذ المال من زوجها دون علمه لشراء احتياجاتها؟.. أمين الفتوى يوضح
كل ما تريد معرفته عن كاديلاك XT6 الرياضية.. صور
افتكره مطعم.. وكيل أحمد فتوح يكشف تفاصيل أزمة رواندا وموقفه من التجديد للزمالك
بيلاروسيا تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى 6 دول أوروبية
انتقي كلماتك.. السفير الليبي بالقاهرة يرد على تصريحات ترامب المسيئة
مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية
موعد أول عطلة رسمية للموظفين
بن جفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية وترحيل مسؤوليها إلى تونس
شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز
احذر الرسائل التي تصلك.. جوجل تطلق سلاحا جديدا لمواجهة الاحتيال على أندرويد
مواعيد قطار العاصمة 2026.. آخر رحلة وزمن التقاطر مساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026: إنجاز المهام

القوس
القوس
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج القوس بحبه للحرية وروحه المرحة، كما يعرف بالتفاؤل والسعي الدائم لخوض التجارب الجديدة، ويميل إلى الحركة والتغيير والبحث المستمر عن النجاح وتحقيق أهدافه.

وإليك توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

يبدأ يومك بوجود القمر في برج الجدي في بيتك الثاني، مما يلفت انتباهك إلى توقعات العائلة، والإنفاق، وطريقة صياغتك لأي مشكلة في الصباح الباكر، يشجعك وجود القمر في برج الدلو في بيتك الثالث على المبادرة، والتواصل، وإنجاز المهام التي يمكن التحكم بها. 

توقعات برج القوس صحيا

قد تساعد فترات الراحة القصيرة أثناء التنقل أو العمل المكتبي على تجنب تراكم الإجهاد. احرص على توفير الماء ووجبة خفيفة قبل فترة العمل المزدحمة. يمكن أن تبدأ أمسية هادئة بإنهاء مهمة واحدة بوعي، بدلًا من التشتت بين عدة مهام غير مكتملة.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد يرغب الأطفال في أن تُلاحظ جهدك بدلًا من تقييم النتيجة فورًا يمكن لمواليد برج القوس العُزّاب الاستمتاع بالتعرّف على شخصٍ ما من خلال أحاديثهم اليومية، دون الحاجة إلى صقل كلّ ردّ. قد يكون اقتراح أحد الأشقاء مفيدًا، لكن احرص على إبقاء أمور العلاقة الخاصة ضمن حدود معقولة. يمكنك تقبّل المودة دون الموافقة على كلّ طلبٍ مُرتبط بها.

برج القوس اليوم مهنيا

إذا كانت هناك أعمال قانونية أو رسمية أو متعلقة بالاتفاقيات معلقة، فقد يحدث بعض التقدم أو التوضيح أو الحصول على ملاحظات مفيدة، ولكن يجب الحفاظ على توقعات واقعية ومواصلة الإجراءات. يتحسن العمل الجماعي عندما تُقسَّم الأدوار بوضوح بدلاً من افتراضها.

توقعات برج القوس الفترة المقبلة

 قد تكون مناقشات الإنفاق العائلي أفضل عند استخدام أرقام فعلية بدلًا من الشكاوى العامة. احتفظ بمرونة كافية لتغطية نفقات النقل العادية أو احتياجات المنزل بدلًا من إنفاق كامل الرصيد المُتاح اليوم.

القوس حظك اليوم توقعات الابراج القوس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

ترشيحاتنا

منتدى مصر

برلماني: توصيات منتدى مصر تعكس حرص القيادة السياسية على دعم التنمية الشاملة

في سابع محطات جولته بالمنوفية.. «مستقبل وطن» يسلم 200 ماكينة زراعية للمزارعين بـ شبين الكوم

في سابع محطات جولته بالمنوفية.. مستقبل وطن يسلم 200 ماكينة زراعية للمزارعين بـ شبين الكوم

الدولار

تجاوز 55 جنيهًا.. برلماني يكشف لـ صدى البلد أسباب ارتفاع سعر الدولار

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد