البحرية الإندونيسية تجري تدريبات تكتيكية في بحر جاوة ومضيق ماكاسار

أجرت البحرية الإندونيسية، تدريبات تكتيكية في بحر جاوة ومضيق ماكاسار، سعيًا لتعزيز كفاءة أطقمها وجاهزيتها العملياتية في إطار مناورة "راجاوالي تشاكرا-26".

وقال الأدميرال إي جونج بوتو أليت جايا، قائد القيادة الثانية للأسطول الإندونيسي، حسبما أوردت وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية اليوم /الأحد/، إن التدريبات المخطط لها ضرورية لإعداد بحارة مدربين وقادرين على التكيف مع العمليات البحرية المتطورة، مضيفًا أن التدريبات تعمل على تحسين المهارات الفنية والتكتيكية، وتعزيز التنسيق بين السفن، وضمان أن تكون كل وحدة مستعدة تمامًا لتنفيذ مهام البحرية الإندونيسية.

وأشار جايا إلى أن التدريبات صُممت لتحسين دقة الاتصالات ومهارات الملاحة والتنسيق بين الوحدات في سيناريوهات عملياتية مختلفة.

من جهته، قال الكولونيل البحري، آريا كاندرايودا أريفين، إن الاحترافية والجاهزية العملياتية أمران حيويان لحماية المصالح الوطنية وتعزيز وجود البحرية الإندونيسية في المياه الإستراتيجية للبلاد.

وشملت التدريبات سفنًا خاضعة للسيطرة العملياتية لمجموعة الأمن البحري التابعة لقيادة الأسطول الثالث، بهدف تحسين الجاهزية لمواجهة التحديات البحرية.

وتضمنت التدريبات أيضًا إعادة التزويد بالوقود في البحر، والاتصالات برفع الأعلام باستخدام أعلام الإشارة، والاتصالات بنظام "فلاش إكس" باستخدام الإشارات الضوئية، والمناورات التكتيكية المنسقة بين السفن.