منصف بقرار: هدف الأهلي التتويج بالكونفدرالية وليس الفوز على كيتارا فقط

أكد منصف بقرار، لاعب النادي الأهلي، احترامه لفريق كيتارا الأوغندي، مشيرًا إلى أن مباراة الذهاب لم تكن سهلة، رغم نجاح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز وتسجيل هدفين، وذلك قبل مواجهة الإياب في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال منصف بقرار إن كيتارا فريق محترم، ومواجهة الذهاب شهدت صعوبات، لكن لاعبي الأهلي نجحوا في تحقيق المطلوب والخروج بنتيجة إيجابية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والتركيز في المرحلة المقبلة.

وأضاف لاعب الأهلي أن الفريق يستعد لكل مباراة بجدية كبيرة، مشددًا على جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة وتقديم أفضل ما لديهم، سواء الذين يشاركون في التشكيل الأساسي أو يجلسون على مقاعد البدلاء.

وأوضح بقرار أن طموحات الأهلي لا تتوقف عند تحقيق الفوز في مباراة كيتارا، بل تمتد إلى مواصلة المشوار في البطولة والمنافسة بقوة على اللقب، مؤكدًا أن التتويج بالكونفدرالية يمثل الهدف الأساسي للفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترام جميع المنافسين، مع السعي الدائم لتحقيق الفوز من خلال الأداء الجيد والنتائج الإيجابية، من أجل مواصلة التقدم في البطولة وإسعاد جماهير الأهلي.