الرئيس الصيني: نولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع بلجيكا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية-البلجيكية نحو آفاق أرحب، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الرئيس الصيني - في رسالة تهنئة بعثها إلى ملك بلجكيا الملك فيليب، حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الأحد/ - إنه على مدار الخمسة والخمسين عاما الماضية، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا والصين، التزمت البلدان بمبادئ الاحترام والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون المربح للطرفين، كما تطورت العلاقات الثنائية بشكل مطرد.

ولفت شي إلى أن التعاون والتبادلات بين الدولتين في مختلف المجالات قد حققت إنجازات بارزة ونتائج مثمرة، ونمت الروابط بين الشعبين على نحو أوثق.

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداده للعمل مع الملك فيليب لاغتنام الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية كفرصة للإرتقاء بالشراكة التعاونية الودية الشاملة بين البلدين لآفاق جديدة وتقديم إسهامات جديدة من أجل تعزيز التنمية السليمة والمطردة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

ومن جانبه، قال ملك بلجيكا - في رسالته التي بعثها إلى الرئيس الصيني بهذه المناسبة - إن البلدين منذ أن تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، طورتا علاقات تعاونية ممتدة ومتنوعة.

وأكد الملك فيليب أن الجانبين سيواصلان البناء على الانجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية لتعزيز الحوار المفتوح وتوسيع نطاق التعاون العملي وتعميق التفاهم المتبادل.

وشدد الملك فيليب على استعداد بلاده تطوير علاقات متوازنة ذات نفع متبادل مع الصين، ومعالجة التحديات العالمية المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.