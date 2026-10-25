إعفاء مزارعي الأرز من الغرامات السابقة.. أبو صدام يكشف التفاصيل والفئات المستفيدة

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، عاد ملف غرامات زراعة الأرز المخالف إلى الواجهة بعد الإعلان عن تسوية المديونيات والغرامات السابقة خلال منتدى مصر، وسط مطالب بتعزيز الدعم المقدم للقطاع الزراعي ومواجهة التحديات التي تؤثر على الإنتاج.

غرامات بسبب زراعة الأرز

وأوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن القرار يمثل انفراجة للمزارعين الذين تراكمت عليهم غرامات بسبب زراعة الأرز في مساحات غير مصرح بها أو مخالفات مرتبطة بتبديد المياه.

واستعرض ابو صدام أبرز التحديات التي تواجه الفلاح المصري، ومقترحاته لتطوير المنظومة الزراعية، إلى جانب مؤشرات تتعلق بتطور المساحات المزروعة وأسعار القمح والصادرات الزراعية منذ عام 2014.

غرامتان على مزارعي الأرز المخالفين

وعلق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على إعلان تسوية مديونيات وغرامات مزارعي الأرز المخالفين خلال منتدى مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين ومساعدتهم على تجاوز الالتزامات المتراكمة.

وأوضح أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميات روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المخالفات كانت تتضمن غرامتين؛ الأولى بقيمة 3 آلاف جنيه بسبب زراعة الأرز في أراضٍ غير مصرح بزراعته فيها، والثانية بنحو 10 آلاف جنيه مقابل تبديد المياه.

وأشار إلى أن المساحات المخالفة بلغت نحو 500 ألف فدان، بما يؤثر على أكثر من 2.5 مليون مواطن، لافتًا إلى أن زراعة الأرز مسموح بها في 9 محافظات وفقًا للضوابط المنظمة.

تحديات تواجه القطاع الزراعي

في سياق متصل، استعرض نقيب الفلاحين أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية والرقعة الزراعية، إلى جانب تفتت الحيازات الزراعية وضعف خدمات الإرشاد الزراعي.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة، وتطوير آليات الإنتاج والتسويق، بما يساهم في تقليل تكاليف الزراعة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

مقترحات لتطوير الزراعة وزيادة الإنتاج

وطالب أبو صدام بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديث والميكنة الزراعية، وتشجيع الزراعة التعاقدية والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية، إلى جانب تطوير التعاونيات الزراعية وتعزيز التصنيع الزراعي.

كما دعا إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، بما يتيح فرصًا أكبر لتسويق المنتجات المحلية، ويدعم قدرة القطاع الزراعي على تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.

تطور المساحات الزراعية وأسعار القمح والصادرات

واستعرض نقيب الفلاحين مؤشرات تطور القطاع الزراعي منذ عام 2014، موضحًا أن المساحة الزراعية ارتفعت من نحو 9 ملايين فدان إلى 10.5 مليون فدان.

وأشار إلى ارتفاع سعر إردب القمح من 420 جنيهًا إلى 2650 جنيهًا، بالتوازي مع زيادة الصادرات الزراعية من نحو 4 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن.