قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرًا لإنجازاتهم الدولية.. تكريم رئاسي لطلاب هندسة القاهرة خلال حفل ختام منتدى مصر 2026
سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم
باحث سياسي: ترامب لا يملك استراتيجية للخروج من أزمة إيران منتصرًا.. وأسعار الطاقة والانتخابات تضغط على قراراته
التربية والتعليم تكشف حقيقة إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات
اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك في كأس مصر
تأكيدا لصدى البلد.. بيان رسمي من التعليم ينفي إلغاء الإدارات التعليمية
بسمة الحسيني: لم أتخيل أن يقودني حبي للبرمجة إلى تكريم الرئيس السيسي
من النيل إلى سد النهضة.. الرئيس السيسي يحدد موقف مصر من أمنها المائي
رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة المهن الطبية آليات توافر المستحضرات الدوائية
نتنياهو يراهن على العملات المشفرة لمواجهة العقوبات.. والمركزي الإسرائيلي يعترض
الوزراء: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
وزير الري: مصر تعتمد بنسبة 98 في المائة على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعفاء مزارعي الأرز من الغرامات السابقة.. أبو صدام يكشف التفاصيل والفئات المستفيدة

الأرز
الأرز
محمد البدوي

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، عاد ملف غرامات زراعة الأرز المخالف إلى الواجهة بعد الإعلان عن تسوية المديونيات والغرامات السابقة خلال منتدى مصر، وسط مطالب بتعزيز الدعم المقدم للقطاع الزراعي ومواجهة التحديات التي تؤثر على الإنتاج.

غرامات بسبب زراعة الأرز 

وأوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن القرار يمثل انفراجة للمزارعين الذين تراكمت عليهم غرامات بسبب زراعة الأرز في مساحات غير مصرح بها أو مخالفات مرتبطة بتبديد المياه.

واستعرض ابو صدام أبرز التحديات التي تواجه الفلاح المصري، ومقترحاته لتطوير المنظومة الزراعية، إلى جانب مؤشرات تتعلق بتطور المساحات المزروعة وأسعار القمح والصادرات الزراعية منذ عام 2014.

غرامتان على مزارعي الأرز المخالفين

وعلق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على إعلان تسوية مديونيات وغرامات مزارعي الأرز المخالفين خلال منتدى مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين ومساعدتهم على تجاوز الالتزامات المتراكمة.

وأوضح أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميات روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المخالفات كانت تتضمن غرامتين؛ الأولى بقيمة 3 آلاف جنيه بسبب زراعة الأرز في أراضٍ غير مصرح بزراعته فيها، والثانية بنحو 10 آلاف جنيه مقابل تبديد المياه.

وأشار إلى أن المساحات المخالفة بلغت نحو 500 ألف فدان، بما يؤثر على أكثر من 2.5 مليون مواطن، لافتًا إلى أن زراعة الأرز مسموح بها في 9 محافظات وفقًا للضوابط المنظمة.

تحديات تواجه القطاع الزراعي

في سياق متصل، استعرض نقيب الفلاحين أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية والرقعة الزراعية، إلى جانب تفتت الحيازات الزراعية وضعف خدمات الإرشاد الزراعي.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة، وتطوير آليات الإنتاج والتسويق، بما يساهم في تقليل تكاليف الزراعة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

مقترحات لتطوير الزراعة وزيادة الإنتاج

وطالب أبو صدام بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديث والميكنة الزراعية، وتشجيع الزراعة التعاقدية والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية، إلى جانب تطوير التعاونيات الزراعية وتعزيز التصنيع الزراعي.

كما دعا إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، بما يتيح فرصًا أكبر لتسويق المنتجات المحلية، ويدعم قدرة القطاع الزراعي على تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.

تطور المساحات الزراعية وأسعار القمح والصادرات

واستعرض نقيب الفلاحين مؤشرات تطور القطاع الزراعي منذ عام 2014، موضحًا أن المساحة الزراعية ارتفعت من نحو 9 ملايين فدان إلى 10.5 مليون فدان.

وأشار إلى ارتفاع سعر إردب القمح من 420 جنيهًا إلى 2650 جنيهًا، بالتوازي مع زيادة الصادرات الزراعية من نحو 4 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن.

غرامات بسبب زراعة الأرز مزارعي الأرز الإنتاج حسين أبو صدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

المالكي

متحدث التحالف: اعترضنا صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه الرياض .. وإطلاق صفارات الإنذار

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

ترشيحاتنا

سوق العقارات البريطانية

هزة كبيرة في سوق العقارات البريطانية بعد خسارة 1.15 مليار جنيه إسترليني

بورصة نيجيريا

بسبب ضغوط البيع.. بورصة نيجيريا تفقد 206 مليارات نايرا من قيمتها السوقية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 6295 جنيها

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

المزيد