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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفد الاتحاد الدولي يتفقد مركز المنتخبات الوطنية ويشيد بالمنشآت والملاعب

وفد الاتحاد الدولي
وفد الاتحاد الدولي
أ ش أ

أجرى وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الأحد زيارة تفقدية إلى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، بصحبة الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصرى للعبة، للاطلاع على الإمكانات المتاحة والمنشآت الرياضية التي يضمها المركز، والوقوف على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للمنتخبات الوطنية.

وشملت الجولة تفقد الملاعب المخصصة للتدريبات، وزيارة فندق الإقامة والتعرف على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، كما تفقد الوفد صالة الجيم والتجهيزات الخاصة ببرامج الإعداد البدني، بالإضافة إلى قاعات المحاضرات المخصصة للاجتماعات الفنية والتثقيفية، وغيرها من المرافق والخدمات التي يوفرها المركز لخدمة المنتخبات الوطنية، وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما شاهدوه من إمكانات وتجهيزات داخل المركز.

تأتي الزيارة على هامش الزيارة الرسمية لوفد الفيفا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات «فيفا للأمام» (FIFA Forward)، والحوكمة المالية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل متخصصة لنظام الانتقالات الدولية (TMS).

وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الملاعب المخصصة

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