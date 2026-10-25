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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوزبكستان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا التعاون الدبلوماسي المشترك وتعزيز الشراكة

أوزبكستان والاتحاد الأوروبي
أوزبكستان والاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية أن أوزبكستان بحثت مع الاتحاد الأوروبي أجندة التعاون الدبلوماسي المشترك بين الجانبين والتي تشمل الاستعدادات الجارية للاجتماعات رفيعة المستوى المقبلة، مع التركيز على ترجمة المشاركة الدبلوماسية إلى نتائج عملية.

وذكرت الخارجية الأوزبكية -في بيان أصدرته ليلة أمس- أن نائب وزير الخارجية الأوزبكي مُظَفر مادریخيموف اجتمع بسفير الاتحاد الأوروبي لدى أوزبكستان تويفو كلار؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "ترند" الآذرية اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن الجانبن شددا على أهمية الاستخدام الفعال لآليات التعاون القائمة، والحفاظ على استمرار الحوار السياسي المنتظم وتعزيز الروابط الثنائية في قطاعي التجارة والاقتصاد وغيرهما.

كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين أوزبكستان والاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بينهما في 4 أكتوبر 2025، وفقًا للبيان.

وزارة الخارجية الأوزبكية أوزبكستان الاتحاد الأوروبي

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