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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مضيق هرمز بعد تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ الصيف

قائد القيادة المركزية الأمريكية
قائد القيادة المركزية الأمريكية
أ ش أ

زار قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مضيق هرمز اليوم الأحد، مع وصول القوات الأمريكية إلى إنجاز فارق بمساعدة الشركاء في الخليج في تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ الصيف.

وراقب الأدميرال براد كوبر البيئة التشغيلية الحالية أثناء تحليقه في طائرة من طراز سي إتش-47 شينوك تابعة للجيش الأمريكي فوق الممر المائي الدولي.

وعبرت أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية بنجاح مضيق هرمز بدعم من قوات سنتكوم خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.

وقال كوبر: "نحن مستمرون في الوقوف جنبا إلى جنب مع شركائنا وقطاع الشحن البحري. وتؤكد هذه الزيارة التزامنا القوي باستمرار حرية الملاحة عبر مضيق هرمز".

وخلال الجولة، التقى كوبر بأفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين الذين دعموا مهمة إزالة الألغام. وشكرهم على التزامهم وتفانيهم المستمرين.

قائد القيادة المركزية الأمريكية مضيق هرمز القوات الأمريكية

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