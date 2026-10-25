قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مضيق هرمز بعد تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ الصيف

أ ش أ

زار قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مضيق هرمز اليوم الأحد، مع وصول القوات الأمريكية إلى إنجاز فارق بمساعدة الشركاء في الخليج في تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ الصيف.

وراقب الأدميرال براد كوبر البيئة التشغيلية الحالية أثناء تحليقه في طائرة من طراز سي إتش-47 شينوك تابعة للجيش الأمريكي فوق الممر المائي الدولي.

وعبرت أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية بنجاح مضيق هرمز بدعم من قوات سنتكوم خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.

وقال كوبر: "نحن مستمرون في الوقوف جنبا إلى جنب مع شركائنا وقطاع الشحن البحري. وتؤكد هذه الزيارة التزامنا القوي باستمرار حرية الملاحة عبر مضيق هرمز".

وخلال الجولة، التقى كوبر بأفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين الذين دعموا مهمة إزالة الألغام. وشكرهم على التزامهم وتفانيهم المستمرين.