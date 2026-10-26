منتخب مصر تحت 15 عامًا يهزم ترينيداد وتوباجو برباعية في مونديال المواهب

واصل منتخب مصر مواليد 2011 سلسلة انتصاراته المتتالية في بطولة كأس العالم تحت 15 عامًا، المقامة حاليًا في أذربيجان، ضمن مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتنمية المواهب.

وحقق منتخب مصر تحت 15 عامًا الفوز على نظيره منتخب ترينيداد وتوباجو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت صباح اليوم، ليحقق الفراعنة الصغار انتصارهم الرابع منذ انطلاق البطولة وحتى الآن.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب سانت كيتس ونيفيس بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء أمس، بعدما حقق الفوز على منتخب جزر كايمان بنتيجة 9-0 في وقت سابق من اليوم نفسه، كما استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب ماكاو بثمانية أهداف نظيفة.

ويشرف على المشروع وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما يتولى أحمد الجوهري، مدير المشروع، إدارته.

ويضم الجهاز الفني داريل ويلارد، المستشار الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والمدربين يوسف فواز وشريف طلائع، إلى جانب الدكتور محمد ماضي، طبيب المنتخب.