وفد شبابي من كوريا الجنوبية يتعرف على تاريخ قناة السويس ويزور معسكر القرش الدولي

استقبل الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، خالد كامل وكيل المديرية للشباب، ليلى مختار، مديرة إدارة الشباب بالمديرية" الوفد الشبابي الكوري الجنوبي" إلى جانب وفد وزارة الشباب والرياضة المرافق للوفد الكوري، والذي ضم:جيهان محمد حنفي متولي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والشباب، رضا سفينة مدير عام البرامج الثقافية والفنية للنشء والشباب ،محمود جبر مشرف من الاداره المركزيه لتنمية النشئ والشباب.

وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء ا.ح حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وبدأت الزيارة بالتعرف علي تاريخ قناة السويس وذلك من خلال زيارة متحف قناة السويس، للتعرف على ما يضمه من مقتنيات ووثائق تسلط الضوء على تاريخ قناة السويس ومراحل تطورها، ودورها الحيوي في حركة التجارة والملاحة العالمية، أعقبها تنظيم جولة بحرية بقناة السويس، أتاحت للوفد التعرف عن قرب على أهمية هذا الممر الملاحي العالمي ومكانته في مصر والعالم.

كما شملت الزيارة معسكر القرش الدولي التابع لوزارة الشباب والرياضة، في إطار التعريف بالإمكانات الشبابية والمنشآت التي تسهم في استضافة الأنشطة والبرامج الشبابية، وتعزيز فرص التواصل بين شباب البلدين.

ويأتي برنامج التبادل الشبابي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز التعاون الدولي، وتوطيد أواصر الصداقة والتفاهم بين الشباب المصري والكوري الجنوبي، من خلال الزيارات الثقافية والسياحية وورش العمل وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الشبابية المختلفة.