البحر الأحمر ترفع الاستعداد القصوى.. معدات الطرق تزيل الطمي بطريق مرسى علم برنيس

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة، ومواصلة متابعة الأحوال الجوية وحالة الطرق على مدار الساعة، مع تكثيف أعمال الرصد الميداني والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع تداعيات التقلبات الجوية والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام حركة المرور.

تمشيط طريق الشيخ الشاذلي والتأكد من انتظام الحركة

وفي إطار متابعة تداعيات الطقس بمدينة مرسى علم، يتابع محمد رياض، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حالة الطرق عقب موجة الطقس التي شهدتها المدينة ليلة أمس.

وأفاد سكرتير قرية الشيخ الشاذلي بسلامة طريق الشيخ الشاذلي – الشيخ سالم، واستمرار حركة المرور بصورة طبيعية في الاتجاهين، عقب تنفيذ أعمال تمشيط للطريق والتأكد من صلاحيته للمرور.

معدات الطرق ترفع الإطماءات بوادي الجمال

ودفعت هيئة الطرق والكباري بمعداتها، التي تضم كساحة ولودر، إلى طريق مرسى علم – برنيس عند الكيلو 33 بمنطقة وادي الجمال، لرفع الإطماءات وتطهير الطريق من الرواسب الناتجة عن السيول والأمطار.

وتابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الموقف بالتنسيق مع مسؤول الطوارئ بمدينة مرسى علم، المتواجد بمنطقة سيل وادي الجمال، حيث أظهرت المتابعة عدم وجود أي غلق أو إعاقة لحركة المرور، مع رصد بعض الإطماءات التي يجري العمل على إزالتها.

وتتواصل أعمال رفع الإطماءات ومتابعة حالة الطريق ميدانيًا حتى الانتهاء من الأعمال، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة المرور وعدم تأثر حركة التنقل.

متابعة مستمرة لحالة الطقس والطرق

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة اللحظية للأحوال الجوية وحالة الطرق بمختلف المدن، بالتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والأجهزة التنفيذية والجهات المختصة، مع الإبقاء على درجة الاستعداد القصوى والاستجابة الفورية لأي طارئ وفقًا لتطورات الموقف.